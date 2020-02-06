Человеческий череп и бедро заметили в снегу прохожие.

На остановке троллейбуса в Харькове нашли скелет

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На остановке троллейбуса в Харькове нашли скелет

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В Харькове в районе тракторного завода (ХТЗ) прохожие в снегу обнаружили человеческие останки. О страшной находке на улице “12 апреля“ возле разворотного круга троллейбусов сообщил Telegram-канал “Типичное ХТЗ“.

На кругу Тройки нашли человеческий череп и бедро, возможно умер бомж, но это не точно, - сообщает канал.

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Местное издание Vgorode пишет, что в полиции подтвердили находку.

Сообщение о событии поступило в Индустриальный отдел полиции в 10:50 5 февраля. По адресу выезжали патрульные и следственно-оперативная группа. Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Индустриального отдела полиции, решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины, — приводит издание сообщение полиции.

Официальные веб-ресурсы полиции о данном происшествии ничего не сообщают.

Напомним, в поле под Угледаром нашли обгоревший скелет. Полиция расследует факт как убийство, но с пометкой “естественная смерть“.

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