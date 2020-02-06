"Верх цинизма": Сивохо заявил, что Рада саботирует политику президента

Советник председателя СНБО Сивохо возмутился тем, что нардепы отправили на доработку закон о пенсиях для жителей ОРДЛО.

5 февраля Верховная Рада отправила на доработку законопроекты, регулирующие вопросы пенсионных выплат жителям ОРДЛО. Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо назвал данное решение саботажем политики президента Зеленского. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Верх цинизма! Саботаж политики президента! Наш президент - человек, который с первого дня борется за наших людей на неподконтрольной территории. Выстраивает с ними диалог. Делает первые шаги навстречу. Политика президента Зеленского - это политика примирения," - написал Сивохо.

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По мнению советника секретаря СНБО, нардепы проигнорировали интересы пенсионеров ОРДЛО.



"Как можно добиться мира, если сегодня 314 депутатов решили просто наплевать на пенсионеров Донбасса? Людей, у которых десятки лет стажа. Людей, которые всю свою трудовую жизнь платили налоги в казну государства Украина", - добавил он.



Напомним, Рада отправила на доработку закон о пенсиях для жителей ОРДЛО.

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