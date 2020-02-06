Тимошенко VS Разумков: в Раде произошла потасовка из-за рынка земли
В Верховной Раде Украины устроили потасовку из-за рассмотрения законопроекта о рынке земли и вероятного голосования за этот законопроект.
Читай также: Государство как услуга: Зеленский презентовал приложение "Дія"
Видео потасовки появилось на Telegram-канале Pavlovsky News.
На ролике видно, что лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко заблокировала рабочее место спикера Дмитрия Разумкова. В то же время, ОПЗЖ во главе с Рабиновичем заблокировали президиум Верховной Рады. Несмотря на это, вице-спикер Руслан Стефанчук решил продолжить рассмотрение законопроектов.
Читай также: “Слухи разгоняют враги”: Зеленский высказался о роспуске Рады
Сообщается, что некоторые нардепы “Слуги народа” пытались препятствовать блокированию трибуны. На видео попали стычки между представителями "Батьківщини" Сергеем Власенко и Иваном Крулько со “слугами”.
Немного позже к трибуне прорвалась нардеп от ОПЗЖ Наталья Королевская и начала выступление.
Напомним, появилось курьезное фото из Верховной Рады. Парламентский фотограф сделал курьезное фото с Юзиком.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
фарс и лицемерие