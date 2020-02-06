Тимошенко VS Разумков: в Раде произошла потасовка из-за рынка земли

Депутаты заблокировали президиум.

Власенко вступил в борьбу со "слугами" Ян Доброносов

В Верховной Раде Украины устроили потасовку из-за рассмотрения законопроекта о рынке земли и вероятного голосования за этот законопроект.

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Видео потасовки появилось на Telegram-канале Pavlovsky News.

На ролике видно, что лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко заблокировала рабочее место спикера Дмитрия Разумкова. В то же время, ОПЗЖ во главе с Рабиновичем заблокировали президиум Верховной Рады. Несмотря на это, вице-спикер Руслан Стефанчук решил продолжить рассмотрение законопроектов.

Ситуация в Раде Обозреватель

Тимошенко заблокировала место Разумкова Политика Страны

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Сообщается, что некоторые нардепы “Слуги народа” пытались препятствовать блокированию трибуны. На видео попали стычки между представителями "Батьківщини" Сергеем Власенко и Иваном Крулько со “слугами”.

Немного позже к трибуне прорвалась нардеп от ОПЗЖ Наталья Королевская и начала выступление.

Напомним, появилось курьезное фото из Верховной Рады. Парламентский фотограф сделал курьезное фото с Юзиком.

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