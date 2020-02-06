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Тимошенко VS Разумков: в Раде произошла потасовка из-за рынка земли

Комментариев: 3
Депутаты заблокировали президиум.
Власенко вступил в борьбу со "слугами"
Власенко вступил в борьбу со "слугами"
Ян Доброносов

В Верховной Раде Украины устроили потасовку из-за рассмотрения законопроекта о рынке земли и вероятного голосования за этот законопроект.

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Видео потасовки появилось на Telegram-канале Pavlovsky News.

На ролике видно, что лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко заблокировала рабочее место спикера Дмитрия Разумкова. В то же время, ОПЗЖ во главе с Рабиновичем заблокировали президиум Верховной Рады. Несмотря на это, вице-спикер Руслан Стефанчук решил продолжить рассмотрение законопроектов.

Ситуация в Раде
Ситуация в Раде
Обозреватель

Тимошенко заблокировала место Разумкова
Тимошенко заблокировала место Разумкова
Политика Страны

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Сообщается, что некоторые нардепы “Слуги народа” пытались препятствовать блокированию трибуны. На видео попали стычки между представителями "Батьківщини" Сергеем Власенко и Иваном Крулько со “слугами”.

Немного позже к трибуне прорвалась нардеп от ОПЗЖ Наталья Королевская и начала выступление.

Напомним, появилось курьезное фото из Верховной Рады. Парламентский фотограф сделал курьезное фото с Юзиком.

 

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Теги: фото, видео, драка в Раде, Тимошенко, Разумков
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Комментариев (4)
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МаксимУм    06.02.2020, 13:25
Оценка:  0
МаксимУм
В Украине много лет существует рынок земли! Земля продаётся и покупается, только рынок теневой...
Lyonya-Space    06.02.2020, 13:17
Оценка:  -1
Lyonya-Space
Только за продажу земли, т.е. за поползновение в этом направлении, эту всю команду слуг нужно смести, вместе с зелёным предводителем!
kapablankas    06.02.2020, 13:16
Оценка:  +2
kapablankas
потенциальные и действующие землевладельцы переживают за народ
фарс и лицемерие
alex-zol    06.02.2020, 13:08
Оценка:  -1
alex-zol
ждем новых мемасов. а землю все равно продадут.
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