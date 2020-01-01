“Он в тяжелом состоянии”: Министр Федоров попал в больницу
Сегодня, 6 февраля, состоялась презентация долгожданного приложения "Дія" ("Государство в смартфоне"), на которую приехал президент Украины Владимир Зеленский.
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Между тем, главным инициатором и идеологом проекта стал министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Однако на презентацию он не попал.
Об этом сообщает Страна.
Ранее Федоров на своей странице в Facebook анонсировал презентацию приложения, а также сообщил, что сам не сможет быть присутствующим на мероприятии в связи с лечением.
Сегодня нет главного драйвера цифровизации нашей страны, нашего вице-премьера Михаила Федорова. Мы желаем ему скорейшего выздоровления. Он молодец. Я уверен, что врачи ему помогут. Он находится действительно в тяжелом состоянии. Давайте его поддержим, - сказал Владимир Зеленский.
Напомним, Зеленский презентовал приложение "Дія". Первые лица страны рассказали, как работает ключевой элемент "Государства в смартфоне".
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