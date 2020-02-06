Госдума приравняла крымских военных ВСУ к российским

Крымчане, служившие в ВСУ до оккупации, теперь имеют те же льготы, что и военнослужащие ВС РФ.

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Государственная дума Российской Федерации приняла закон, который присваивает статус ветерана военной службы РФ бывшим военнослужащим Вооруженных сил Украины в оккупированном Крыму. Об этом пишут российские СМИ.

Сообщается, что закон позволяет присваивать звание ветерана военной службы тем, кто проходил службу в ВСУ на территории Крыма и проживал на полуострове до момента оккупации.

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До принятия закона военные, которые перешли на сторону России, не могли пользоваться российскими гарантиями социальной защиты, доступными со званием ветерана военной службы. Также сообщается, что в Крыму и Севастополе на сегодня проживает около тысячи таких граждан.

Напомним, постпред президента Украины в АРК заявил, что Украина не готова взять контроль над Крымом, даже если Россия его добровольно вернет. У Киева нет концепции восстановления власти на полуострове в случае ухода оттуда России.

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