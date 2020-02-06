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Госдума приравняла крымских военных ВСУ к российским

Комментариев: 6
Крымчане, служившие в ВСУ до оккупации, теперь имеют те же льготы, что и военнослужащие ВС РФ.
Дума приравняла предателей из ВСУ к ветеранам ВС РФ
Дума приравняла предателей из ВСУ к ветеранам ВС РФ
wikipedia.org

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Государственная дума Российской Федерации приняла закон, который присваивает статус ветерана военной службы РФ бывшим военнослужащим Вооруженных сил Украины в оккупированном Крыму. Об этом пишут российские СМИ.

Сообщается, что закон позволяет присваивать звание ветерана военной службы тем, кто проходил службу в ВСУ на территории Крыма и проживал на полуострове до момента оккупации.

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До принятия закона военные, которые перешли на сторону России, не могли пользоваться российскими гарантиями социальной защиты, доступными со званием ветерана военной службы. Также сообщается, что в Крыму и Севастополе на сегодня проживает около тысячи таких граждан.

Напомним, постпред президента Украины в АРК заявил, что Украина не готова взять контроль над Крымом, даже если Россия его добровольно вернет. У Киева нет концепции восстановления власти на полуострове в случае ухода оттуда России.

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Теги: ВСУ, Россия, Крым, военнослужащие, Госдума
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Комментариев (6)
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Pivkov3    06.02.2020, 14:40
Оценка:  -1
Pivkov3
С добробатами и нацгвардией такое не прокатит, будут в Желтых водах урановую руду добывать отбывая наказание за войну со своими гражданами.
Колишній-східняк    06.02.2020, 13:55
Оценка:  -1
Колишній-східняк
Немцы власовцев тоже к чему-то приравнивали...
Cowboychik    06.02.2020, 13:42
Оценка:  -4
Cowboychik
Постпред президента Украины в АРК заявил, что Украина не готова взять контроль над Крымом, даже если Россия его добровольно вернет......
А Донбасс готова Украина принять? ))))
Колишній-східняк    06.02.2020, 14:10
Оценка:  -1
Колишній-східняк
только после установления контроля над границей, возвращения в правовое поле Украины, ликвидации всех нелегальных вооруженных формирований
ВыВсеВрети    06.02.2020, 14:47
Оценка:  0
ВыВсеВрети
ковбойчик, ты вышел из запоя?!..да?...дураШка!!!...))) )))
копируй еще!!!...и с забора не забудь!!!...а по теме слабо???...
не, руцкий - безусловно генетический идиот!..)))))))
Операторська    06.02.2020, 13:33
Оценка:  -2
Операторська
накінець то зрадників оцінили ...
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