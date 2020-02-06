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Первая кровь в Раде: Тимошенко порезала руку

Комментариев: 5
Баталии в Раде продолжаются.
Тимошенко порезала руку
Тимошенко порезала руку
facebook.com/motovilovets.andrey

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Сегодняшнее заседание Верховной Рады Украины началось с громких скандалов и заявлений, поскольку именно сегодня, 6 февраля, запланировано голосование за открытие рынка земли. Некоторые депутаты заблокировали трибуну и президиум Верховной Рады.

Место Разумкова занята Юлия Тимошенко. Ее соратники блокировали президиум и боролись со “слугами народа”.

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Кроме того, в раде пролилась первая кровь. Лидер Батькивщины Юлия Тимошенко так рвалась к микрофону Разумкова, что порезала себе руку. Фото окровавленной руки Тимошенко опубликовал в Facebook народный депутат Андрей Мотовиловец.

Напомним, в Раде произошла потасовка из-за рынка земли. Депутаты заблокировали президиум.

 

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Теги: Тимошенко, кровь, Рада
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Комментариев (5)
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romanof    06.02.2020, 14:36
Оценка:  +1
romanof
Новости из жёлтого дома.
Boxerogos    06.02.2020, 14:26
Оценка:  +1
Boxerogos
Сева Сталлоне уже набирает.Ведь будущий блокбастер:"Юля.Первая кровь"обещает побить все рекорды!
YSL    06.02.2020, 14:25
Оценка:  +2
YSL
Запасаемся попкорном.
alexin777    06.02.2020, 14:07
Оценка:  +2
alexin777
ой бля

коляску срочно

и в шарите
Lyonya-Space    06.02.2020, 14:16
Оценка:  -3
Lyonya-Space
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