Первая кровь в Раде: Тимошенко порезала руку
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Сегодняшнее заседание Верховной Рады Украины началось с громких скандалов и заявлений, поскольку именно сегодня, 6 февраля, запланировано голосование за открытие рынка земли. Некоторые депутаты заблокировали трибуну и президиум Верховной Рады.
Место Разумкова занята Юлия Тимошенко. Ее соратники блокировали президиум и боролись со “слугами народа”.
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Кроме того, в раде пролилась первая кровь. Лидер Батькивщины Юлия Тимошенко так рвалась к микрофону Разумкова, что порезала себе руку. Фото окровавленной руки Тимошенко опубликовал в Facebook народный депутат Андрей Мотовиловец.
Напомним, в Раде произошла потасовка из-за рынка земли. Депутаты заблокировали президиум.
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