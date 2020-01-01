"Хочу замуж": невъездная россиянка устроила шоу в "Жулянах"
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В киевском аэропорту “Жуляны“ пограничники отказали во въезде в нашу страну россиянке, которая незаконно посещала оккупированный Крым. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.
Когда женщина поняла, что пограничники не собираются нарушать установленный порядок, она попыталась их подкупить, предложив 500 долларов.
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Кроме того, россиянка хотела разжалобить офицеров, рассказывая, что хочет замуж и для этого едет в Украину.
В итоге женщине запретили въезд на территорию Украины сроком на три года и отправили обратным рейсом в пункт, откуда она прибыла.
Напомним, в Крыму заметили экс-министра Табачника. Бывшего министра образования времен Януковича заметили у здания налоговой службы в Симферополе.
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