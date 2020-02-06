"Врут журналисты": Богдан опроверг конфликт с Ермаком
Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан опроверг информацию журналистов о том, что пребывает в напряженных отношениях с помощником президента Андреем Ермаком.
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Об этом он сказал в комментарии Радио Свобода.
Журналистка спросила, правда ли то, что между ним и Ермаком существует конфликт, о котором пишут СМИ.
Врут вам журналисты, - ответил Богдан.
Он также ответил на уточняющий вопрос о том, есть ли конфликт между двумя чиновниками ОП.
Нет, - сказал он.
Затем глава Офиса Зеленского скрылся от журналистов.
- Скажіть, будь ласка...— Радіо Свобода (@radiosvoboda) February 6, 2020
- *перебиває* Будь ласка
Богдан не радить вірити журналістам! pic.twitter.com/pqmYzvPjHS
Напомним, ранее СМИ писали, что у главы ОП Богдана серьезный конфликт с советником президента Ермаком. СМИ сообщают о перманентном конфликте Богдана и Ермака.
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