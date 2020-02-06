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"Врут журналисты": Богдан опроверг конфликт с Ермаком

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Появилась свежая информация о конфликте в ОП.
Андрей Богдан
Андрей Богдан
Скриншот

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан опроверг информацию журналистов о том, что пребывает в напряженных отношениях с помощником президента Андреем Ермаком.

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Об этом он сказал в комментарии Радио Свобода.

Журналистка спросила, правда ли то, что между ним и Ермаком существует конфликт, о котором пишут СМИ.

Врут вам журналисты, - ответил Богдан. 

Он также ответил на уточняющий вопрос о том, есть ли конфликт между двумя чиновниками ОП.

Нет, - сказал он.

Затем глава Офиса Зеленского скрылся от журналистов.

Напомним, ранее СМИ писали, что у главы ОП Богдана серьезный конфликт с советником президента Ермаком. СМИ сообщают о перманентном конфликте Богдана и Ермака.

 

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Теги: Богдан, Ермак, конфликт
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