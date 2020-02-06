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В Раде новая драка: Нардепы "Батькивщины" штурмуют трибуну

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Нардеп от фракции "Батькивщина" Сергей Власенко попытался прорваться к трибуне через заслон депутатов от фракции "Слуга народа".
Потасовка в Верховной Раде
Потасовка в Верховной Раде
Скриншот

В Верховной Раде произошла новая потасовка между членами фракций “Батькивщина“ и “Слуга народа“. Об этом говорится в сюжете канала 112. 

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Так, драка разгорелась после того, как парламент при первом голосовании не поддержал предложение работать сегодня до 20.00.

При этом члены фракции “Слуга народа“ внесли предложение переголосовать, но нардепы от “Батькивщины“, в частности Сергей Власенко попытались прорваться к трибуне через заслон депутатов от Слуги народа.

Все закончилось дракой. Депутаты хватали друг друга, толкались и вели себя крайне агрессивно.

Напомним, ранее Тимошенко VS Разумков: в Раде произошла потасовка из-за рынка земли

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Теги: Верховная Рада, Драка, Рынок земли
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Комментариев (1)
alexin777    06.02.2020, 14:56
Оценка:  0
alexin777
матькивщина она такая
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