Пытал пленных солдат и гражданских: Боевику "ДНР" вручили подозрение

Участник террористической группировки подозревается в нарушении Женевской конвенции.

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Прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили гражданину Украины о подозрении по фактам участия в незаконном вооруженном формировании “ДНР“, контролируемом Российской Федерацией, и жестокого обращения с гражданским населением и военнопленными (ч. 1 ст. 258-3 и ч. 1 ст. 438 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, указанный гражданин, участвуя в деятельности так называемого “Министерства государственной безопасности “ДНР“, жестоко обращался с гражданским населением Украины: наносил побои, угрожал убийством, имитировал расстрелы, удерживал в нечеловеческих условиях. Кроме того, следствие утверждает, что он пытал пленных военнослужащих Национальной гвардии Украины и угрожал убийством, приставляя пистолет к виску пострадавших.

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Таким образом, подытоживают в ведомстве, указанное лицо грубо нарушило Женевские конвенции о защите гражданского населения во время войны и об обращении с военнопленными от 12.08.1949, ведь международные нормы предусматривают гуманное отношение к гражданским лицам и военнопленных, обеспечение защиты и запрет применения физического насилия.

Напомним, в сети показали экс-боевика “ДНР“, который просит милостыню в Москве. Воевавший за “русский мир“ в Украине россиянин оказался не нужен российскому государству.

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