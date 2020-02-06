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Пытал пленных солдат и гражданских: Боевику "ДНР" вручили подозрение

Комментариев: 9
Участник террористической группировки подозревается в нарушении Женевской конвенции.
Преступник часто практиковал имитацию расстрела пленных
Преступник часто практиковал имитацию расстрела пленных
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Прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили гражданину Украины о подозрении по фактам участия в незаконном вооруженном формировании “ДНР“, контролируемом Российской Федерацией, и жестокого обращения с гражданским населением и военнопленными (ч. 1 ст. 258-3 и ч. 1 ст. 438 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, указанный гражданин, участвуя в деятельности так называемого “Министерства государственной безопасности “ДНР“, жестоко обращался с гражданским населением Украины: наносил побои, угрожал убийством, имитировал расстрелы, удерживал в нечеловеческих условиях. Кроме того, следствие утверждает, что он пытал пленных военнослужащих Национальной гвардии Украины и угрожал убийством, приставляя пистолет к виску пострадавших.

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Таким образом, подытоживают в ведомстве, указанное лицо грубо нарушило Женевские конвенции о защите гражданского населения во время войны и об обращении с военнопленными от 12.08.1949, ведь международные нормы предусматривают гуманное отношение к гражданским лицам и военнопленных, обеспечение защиты и запрет применения физического насилия.

Напомним, в сети показали экс-боевика “ДНР“, который просит милостыню в Москве. Воевавший за “русский мир“ в Украине россиянин оказался не нужен российскому государству.

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Теги: Офис Генпрокурора, ДНР, Женевская конвенция, конфликт на Донбассе
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Комментариев (9)
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MrBlackXXX    06.02.2020, 15:46
Оценка:  -5
MrBlackXXX
У этих"судей"у самих свинные рыла в пуху и лапы по локоть в чужой крови.
TarasChuprynka    06.02.2020, 15:55
Оценка:  +1
TarasChuprynka
Про российских зверей в погонах достаточно фото , видео и воспоминаний пленныхи журналистов. А где пр звеоства ВСУ? Не видел, не слышал.
Мистериокс    06.02.2020, 15:29
Оценка:  -7
Мистериокс
Там с обеих сторон навалом зверей.
WTF2wtf    06.02.2020, 15:33
Оценка:  +5
WTF2wtf
Boxerogos-Антибес,
ты не устало скакать по никам???
Нахyй скачи, шизоид-украинофоб из раши ...
WTF2wtf    06.02.2020, 15:34
Оценка:  +5
WTF2wtf
Украина не нападала на россию и не ведет войну где-то под оккупированным Краснодаром!
TarasChuprynka    06.02.2020, 15:51
Оценка:  +1
TarasChuprynka
Про распятых мальчиков, снигирей и рабов уже слышали. Посвежее что-нибудь есть?
Boxerogos    06.02.2020, 15:16
Оценка:  -9
Boxerogos
Женевская конвенция,говорите,суки волчьи?А сколько сотен(тысяч) бандитов и убийц из числа членов в первую очередь зондердобробатов типа Айдар,Торнадо и т.д.,являются военными преступниками,не хотите обсудить?А ведь такие преступления сроков давности не имеют!))))))))))
Lyonya-Space    06.02.2020, 15:19
Оценка:  +5
Lyonya-Space
Наснилось?
WTF2wtf    06.02.2020, 15:37
Оценка:  +4
WTF2wtf
У путинского бота-многостаночника есть вполне обоснованные претензии к президенту россии,
оккупировавшему Донбасс (сразу вслед за Крымом) и ведущему там эту войну против Украины ...
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