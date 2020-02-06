Баталии в Раде: Тимошенко блокирует президиум даже во время перерыва

Тимошенко блокирует место спикера.

Земельный день в Раде продолжается. Несмотря на то, что глава парламента Дмитрий Разумков объявил перерыв, лидер Батькивщины Юлия Тимошенко продолжает держать оборону президиума.

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Об этом сообщает УНИАН с места событий.

По данным издания, в зале заседаний остается менее двадцати народных депутатов. Между тем, Юлия Владимировна продолжает блокировать президиум.

В частности, лидер Батькивщины занимает место председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

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\На месте вице-спикера Руслана Стефанчук сидит депутат из фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая, а на месте заместителя председателя ВР Елены Кондратюк - внефракционный, избран от ВО "Свобода" в Ивано-Франковской области Оксана Савчук. Депутаты из фракции "Слуга народа" перекрыли вход в президиум, чтобы не допустить других к блокированию трибуны.

Перерыв длится с 14 до 16 часов, согласно регламенту.

Напомним, Тимошенко порезала руку. Баталии в Раде продолжаются.

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