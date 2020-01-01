Пограничники задержали правонарушителя.

Пограничниками задержан 28-летний житель Кривого Рога, который намеревался пересечь границу с Польшей по паспорту своего брата-близнеца. Об этом сообщается пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

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Так, попытка пересечь границу провалилась. Украинец был задержан пограничниками, а чужой документ изъят. Инцидент произошел в пункте пропуска “Шегини“

В пункте пропуска “Шегини“ пограничники задержали нашего соотечественника, который выдавал себя за другого человека. Чтобы попасть в Польшу, мужчина хотел схитрить, ведь надеялся воспользоваться паспортом своего брата-близнеца. И хотя близнецы должны быть похожи как две капли воды, инспектору по проверке документов все же удалось найти различия между лицом предъявителя и фотографией в документе, - говорится в сообщении.

Украинец пытался пересечь границу с Польшей по паспорту брата-близнеца dpsu.gov.ua

Напомним, ранее невъездная россиянка устроила шоу в “Жулянах“.

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