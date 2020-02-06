Зеленский об испытательном сроке Авакова: Не знаю, что ответить

Президент не знает, когда закончиться испытательный срок Авакова.

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Президент Украины Владимир Зеленский не ответил на вопрос журналистов о том, когда закончится анонсированный им ранее "испытательный срок" для министра внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Ранее Зеленский заявил, что Авакову установили “испытательный срок”, по истечению которого будет решаться вопрос об увольнении его из поста главы МВД.

Я за то, чтобы у нас министерства были лучшими в мире. Что касается господина Авакова, я вам сказал, меня спрашивали: действительно это никакой не компромисс, потому что я ничего ему не должен… Это я. Но есть Правительство. Есть Премьер-министр. Поэтому есть, скажем так честно, испытательный срок. Мы хотим увидеть новые лица в Министерстве внутренних дел. Мы обновили… новый человек там в Нацполиции, насколько я знаю, точно новый человек в пограничниках (Госпогранслужбе, – ред.), я об этом договаривался с министром внутренних дел и с нашим Кабмином говорил… Потом у нас Нацгвардия, новый человек. Там очень много новых людей… Поэтому есть испытательный срок, - сказал Зеленский в октябре прошлого года.

Сегодня же Зеленский не смог конкретно ответить, когда именно подходит к концу этот “испытательный срок” для Авакова.

Я не знаю, нечего вам сейчас ответить. Вы знаете, очень много вещей, резонансных дел, которые сейчас есть в обществе. Мы ждем результат. Реальный, не на словах, а действенный. И Шеремет, и Гандзюк, и другие такие очень громкие уголовные дела, поэтому давайте подождем. Надо результат, - ответил президент.

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Напомним, президент Зеленский представил долгожданное приложение "Дія". Приложение достаточно простое и интуитивно понятное.

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