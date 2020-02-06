"Это нас сближает": Арахамия одобрил драки в Раде
Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что драки с оппозицией, которая выступает против открытия рынка земли, идут на пользу его партии. Об этом он заявил журналистам в кулуарах Верховной Рады, сообщает Левый Берег.
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"Каждое такое их действие нас сближает. У нас было даже несколько мажоритарщиков, которые были против рынка земли, сейчас говорят: смотря на это, мы "за". (Представители оппозиции) своими действиями делают командный дух в "Слуге народа" намного сильнее. Они еще этого не понимают, а когда поймут - будет поздно", - сказал Арахамия.
Ранее было опубликовано видео, на котором нардеп от “Слуги народа“ Максим Ткаченко обматерил совего коллегу из “Батькивщины“ во время заседания Верховной Рады.
Напомним, Арахамия обвинил Тимошенко в срыве договоренностей о рынке земли.
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