"Это нас сближает": Арахамия одобрил драки в Раде

По мнению лидера фракции, потасовки в парламенте укрепляют командный дух в "Слуге народа".

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что драки с оппозицией, которая выступает против открытия рынка земли, идут на пользу его партии. Об этом он заявил журналистам в кулуарах Верховной Рады, сообщает Левый Берег.

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"Каждое такое их действие нас сближает. У нас было даже несколько мажоритарщиков, которые были против рынка земли, сейчас говорят: смотря на это, мы "за". (Представители оппозиции) своими действиями делают командный дух в "Слуге народа" намного сильнее. Они еще этого не понимают, а когда поймут - будет поздно", - сказал Арахамия.

Ранее было опубликовано видео, на котором нардеп от “Слуги народа“ Максим Ткаченко обматерил совего коллегу из “Батькивщины“ во время заседания Верховной Рады.



Напомним, Арахамия обвинил Тимошенко в срыве договоренностей о рынке земли.

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