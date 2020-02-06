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"Это нас сближает": Арахамия одобрил драки в Раде

Комментариев: 1
По мнению лидера фракции, потасовки в парламенте укрепляют командный дух в "Слуге народа".
Лидер фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия
Лидер фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия
Пресс-служба "Слуги Народа"

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что драки с оппозицией, которая выступает против открытия рынка земли, идут на пользу его партии. Об этом он заявил журналистам в кулуарах Верховной Рады, сообщает Левый Берег.

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"Каждое такое их действие нас сближает. У нас было даже несколько мажоритарщиков, которые были против рынка земли, сейчас говорят: смотря на это, мы "за". (Представители оппозиции) своими действиями делают командный дух в "Слуге народа" намного сильнее. Они еще этого не понимают, а когда поймут - будет поздно", - сказал Арахамия.

Ранее было опубликовано видео, на котором нардеп от “Слуги народа“ Максим Ткаченко обматерил совего коллегу из “Батькивщины“  во время заседания Верховной Рады.

Напомним, Арахамия обвинил Тимошенко в срыве договоренностей о рынке земли.

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Теги: Арахамия, Рада, драка, Слуга Народа
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Комментариев (1)
Lyonya-Space    06.02.2020, 16:22
Оценка:  0
Lyonya-Space
Ой дЫбилы, бляяяя!
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