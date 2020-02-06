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Марусе Зверобой вручили подозрение на допросе в ГБР

Комментариев: 5
На допросе в ГБР волонтерке Марусе Зверобой вручили подозрение по факту угроз президенту Зеленскому.
Марусе Зверобой вручили подозрение
Марусе Зверобой вручили подозрение
facebook.com/Маруся Зверобой

Волонтер Маруся Зверобой получила уведомление о подозрении от сотрудников ГБР по факту угроз в адрес президента Зеленского. Об это сообщает УНН

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О том, что Зверобой вручили подозрение, она рассказала журналистам после допроса.

Сегодня кроме вручения уведомления о подозрении, был допрос, состоялось вручение ходатайства об избрании меры пресечения... Следователь попросил меру пресечения в виде личного обязательства, - рассказал Писаренко после визита в ГБР.

Писаренко также отметил, что, по словам следователя, ходатайство об избрании меры пресечения будет рассматривать Печерский районный суд Киева, однако о времени рассмотрения пока ничего не известно.

Напомним, ранее Маруся Звиробий заявила, что за ней “следят какие-то мальчики“. 

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Теги: Маруся Зверобой, ГБР, Подозрение, Угрозы, Зеленский
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Комментариев (5)
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fkrfyfan    06.02.2020, 17:17
Оценка:  +1
fkrfyfan
Алкашка хоть была в адеквате?
techlider    06.02.2020, 17:39
Оценка:  -2
techlider
Нет, Захарова не бывает в адеквате никогда. Никогда от слова совсем.
alexin777    06.02.2020, 16:54
Оценка:  +5
alexin777
может Елене Самбул ???
ИИИИИИИИИИ    06.02.2020, 16:44
Оценка:  +10
ИИИИИИИИИИ
Вторая маромойка на допрос.. Ну а что, если бухая - не лезь в фейсбук со всякой хренью.. бойцыца
techlider    06.02.2020, 17:43
Оценка:  -1
techlider
Да будет ли тебе, ссаному боту известно, что Путин скоро здохнет? Работу ищешь?
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