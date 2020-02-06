Марусе Зверобой вручили подозрение на допросе в ГБР

На допросе в ГБР волонтерке Марусе Зверобой вручили подозрение по факту угроз президенту Зеленскому.

Волонтер Маруся Зверобой получила уведомление о подозрении от сотрудников ГБР по факту угроз в адрес президента Зеленского. Об это сообщает УНН.

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О том, что Зверобой вручили подозрение, она рассказала журналистам после допроса.

Сегодня кроме вручения уведомления о подозрении, был допрос, состоялось вручение ходатайства об избрании меры пресечения... Следователь попросил меру пресечения в виде личного обязательства, - рассказал Писаренко после визита в ГБР.

Писаренко также отметил, что, по словам следователя, ходатайство об избрании меры пресечения будет рассматривать Печерский районный суд Киева, однако о времени рассмотрения пока ничего не известно.

Напомним, ранее Маруся Звиробий заявила, что за ней “следят какие-то мальчики“.

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