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Максим Нефедов засветился в порно-шоу в элитном клубе Киева

Комментариев: 2
Главный таможенник страны появился на закрытой вечеринке De Sad в ночном клубе Queen.
Максим Нефедов появился на закрытой вечеринке De Sad в ночном клубе Queen.
Максим Нефедов появился на закрытой вечеринке De Sad в ночном клубе Queen.
facebook.com/Максим Нефедов

Руководитель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов был замечен на эротической вечеринке в одном из самых элитных клубов столицы. Об этом пишет Страна.UA

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Журналисты опубликовали видео, где отчетливо видно, как глава таможни Украины танцует на закрытой вечеринке De Sad в ночном клубе Queen.

Нефедов танцевал вместе с девушками, на которых из одежды были только эротическое белье и маски.

Как известно в этот клуб можно попасть только по спискам, которые формируют заранее. Анонсы вечеринок в этом клубе Queen публикуются в соцсетях.

Также в этом клубе нередко проводят вечеринки в стиле БДСМ, когда все в латексе.

Внимание: Видео не предназначено для просмотра лицам младше 18 лет

 

Напомним, ранее Нефедов призвал сообщать ему о плащах Burberry за 250 гривен

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Теги: Нефедов, Эротическое шоу, Клуб, Киев, Таможня, Начальник таможни
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Комментариев (2)
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DANIK-    06.02.2020, 17:52
Оценка:  +1
DANIK-
ну сходил чувак на сиськи посмотреть и что тут такого???? Это вам не кочарышку через штанину под куполом ВР теребенькать )
МаксимУм    06.02.2020, 17:29
Оценка:  +1
МаксимУм
Если это порно-шоу, то почему все не арестованы? Кстати бигмир надо закрыть за распостранение порнографии!
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