Максим Нефедов засветился в порно-шоу в элитном клубе Киева

Главный таможенник страны появился на закрытой вечеринке De Sad в ночном клубе Queen.

Максим Нефедов появился на закрытой вечеринке De Sad в ночном клубе Queen. facebook.com/Максим Нефедов

Руководитель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов был замечен на эротической вечеринке в одном из самых элитных клубов столицы. Об этом пишет Страна.UA.

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Журналисты опубликовали видео, где отчетливо видно, как глава таможни Украины танцует на закрытой вечеринке De Sad в ночном клубе Queen.

Нефедов танцевал вместе с девушками, на которых из одежды были только эротическое белье и маски.

Как известно в этот клуб можно попасть только по спискам, которые формируют заранее. Анонсы вечеринок в этом клубе Queen публикуются в соцсетях.

Также в этом клубе нередко проводят вечеринки в стиле БДСМ, когда все в латексе.

Внимание: Видео не предназначено для просмотра лицам младше 18 лет

Напомним, ранее Нефедов призвал сообщать ему о плащах Burberry за 250 гривен.

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