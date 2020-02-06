Крымнашиста Зубкова посадили в одну камеру с экс-мэром Евпатории

Два предателя Украины, звавшие в Крым оккупантов, теперь оба сидят в одной камере.

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Арестованный на днях в Крыму известный предприниматель и владелец двух частных зоопарков Олег Зубков, приветствовавший аннексию полуострова Россией, оказался в одной камере с другим сторонником “русского мира“ – экс-главой оккупационной администрации Евпатории Андреем Филоновым. Об этом пишут оккупационные СМИ в Крыму со ссылкой на адвоката крымского бизнесмена Армана Петросяна.

Предавшие Украину и звавшие в свой дом путинских “зеленых человечков“, бывший мэр Евпатории Андрей Филонов и Олег Зубков, грозивший “натравить львов на бЕндер“, сидят в “родной гавани“ в одной камере построенного с их помощью оккупантами “русского мира“, — прокомментировал новость Twitter-блогер Vitauskas.

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Для справки. Оккупационные власти Крыма обвиняют Зубкова в том, что в принадлежащем ему парке “Тайган“ лев покусал пьяную туристку. Следует отметить, что еще до этого случая отношения Зубкова с российскими властями сильно испортились на почве коммерческих интересов.

Андрей Филонов стал главой Евпатории в 2014 году уже после аннексии Крыма Россией. Его арестовали 3 апреля 2019 года по обвинению в превышении должностных полномочий, причинивших материальные убытки городу.

Напомним, крымнашиста Зубкова оккупационный суд в Крыму отправил под арест. Владелец частного зоопарка привлечен к ответственности за нападение его львов на туристку.

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