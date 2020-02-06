Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Крымнашиста Зубкова посадили в одну камеру с экс-мэром Евпатории

Комментариев: 1
Два предателя Украины, звавшие в Крым оккупантов, теперь оба сидят в одной камере.
Олег Зубков и Андрей Филонов
Олег Зубков и Андрей Филонов
РосСМИ

Читай также: Госдума приравняла крымских военных ВСУ к российским

Арестованный на днях в Крыму известный предприниматель и владелец двух частных зоопарков Олег Зубков, приветствовавший аннексию полуострова Россией, оказался в одной камере с другим сторонником “русского мира“ – экс-главой оккупационной администрации Евпатории Андреем Филоновым. Об этом пишут оккупационные СМИ в Крыму со ссылкой на адвоката крымского бизнесмена Армана Петросяна.

Предавшие Украину и звавшие в свой дом путинских “зеленых человечков“, бывший мэр Евпатории Андрей Филонов и Олег Зубков, грозивший “натравить львов на бЕндер“, сидят в “родной гавани“ в одной камере построенного с их помощью оккупантами “русского мира“, — прокомментировал новость Twitter-блогер Vitauskas.

Читай также: В Крыму заметили экс-министра Табачника

Для справки. Оккупационные власти Крыма обвиняют Зубкова в том, что в принадлежащем ему парке “Тайган“ лев покусал пьяную туристку. Следует отметить, что еще до этого случая отношения Зубкова с российскими властями сильно испортились на почве коммерческих интересов.

Андрей Филонов стал главой Евпатории в 2014 году уже после аннексии Крыма Россией. Его арестовали 3 апреля 2019 года по обвинению в превышении должностных полномочий, причинивших материальные убытки городу.

Напомним, крымнашиста Зубкова оккупационный суд в Крыму отправил под арест. Владелец частного зоопарка привлечен к ответственности за нападение его львов на туристку.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Крым, аннексия Крыма, Россия, Евпатория
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Миротворение    06.02.2020, 17:13
Оценка:  -1
Миротворение
А третьим к ним ТурчиноФа,который запретил укрвоенным сопротивление русским.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь