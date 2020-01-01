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В Госохране ответили на обвинение в прослушке Гончарука

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УГО сотрудничает с СБУ, чтобы снять подозрения о причастности к прослушке Гончарука.
Премьер-министр Алексея Гончарука
Премьер-министр Алексея Гончарука
Пресс-сдужба Кабмина

В Управлении государственной охраны Украины намерены доказать свою непричастность к прослушке кабинета премьер-министра Алексея Гончарука. Соответствующее заявление было опубликовано на странице УГО в Facebook.

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"Управление государственной охраны Украины открыто сотрудничает со Службой безопасности Украины в рамках уголовного производства относительно незаконного прослушивания премьер-министра Украины Алексея Гончарука, чтобы снять любые возможные подозрения в причастности военнослужащих УГО Украины к этому инциденту", - сообщили в ведомстве.

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В УГО также попросила журналистов воздержаться от распространения слухов до объявления официальных результатов расследования.



Напомним, ранее журналист Юрий Бутусов сообщил, что Главное следственное управление СБУ подозревает, что кабинет премьер-министра Украины Алексея Гончарука прослушивали сотрудники Госохраны.

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Теги: УГО, госохрана, прослушка, СБУ, гончарук
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