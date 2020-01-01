Группа "1+1 медиа" попросила защиты у Зеленского

Журналисты считают, что при проведении вчерашних обысков СБУ нарушила их права.

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Группа “1+1 медиа“ обратилась за помощью к руководству страны в связи с обысками, проведенными Службой безопасности Украины у журналистов компании. Об этом говорится в заявлении группы, адресованном, в частности, президенту Владимиру Зеленскому и председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову.

Группа призывает власти страны не допустить “прямого посягательства на свободу слова“.

Также письмо с просьбой уделить внимание этой ситуации и не допустить прямого посягательства на свободу слова журналисты направили дипломатическим представительствам и представительствам международных организаций в Украине.

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Журналисты жалуются на обыски со стороны СБУ, прошедшие 5 февраля. Они отмечают, что во время обыска следователи допустили ряд грубых нарушений уголовного процессуального закона.

Так, например, журналисты утверждают, что постановлением следственного судьи предусмотрено обыск только трех рабочих мест конкретных журналистов, но следователи СБУ настаивали на проведении обыска всего помещения редакции.

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“Однако, самым главным является сам факт проведения обыска журналистов программы журналистских расследований, связанный с обличительной деятельностью программы - первый за все время существования независимой Украины. Мы крайне возмущены и обеспокоены тем, что на нарушения, которые обличает эта и другие программы журналистских расследований, в большинстве случаев никакой реакции правоохранительных органов нет, зато журналисты сами становятся объектом преследования“, - говорится в заявлении медиагруппы.

Журналисты также назвали обыски “крайне опасным прецедентом“.

Напомним, вчера СБУ провела обыски у журналистов телеканала “1+1“. В спецлужбе свои действия объяснили тем, что один из журналистов причастен к делу о прослушивании премьер-министра Алексея Гончарука.

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