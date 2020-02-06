В Крыму туристов смыла гигантская волна, их не спасли

Шанса на спасение у туристов практически не было.

В Крыму туристов, которые любовались морем на пирсе, смыла гигантская волна. Спасти их не удалось.

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Об этом сообщает Министерство чрезвычайных ситуаций страны-оккупанта.

По предварительной информации, инцидент произошел 5 февраля в районе пляжа "Ласточкино гнездо" в Ялте большая волна смыла девушку и мужчину.

В сообщении пресс-службы МЧС отмечается, что сотрудники службы организовали поисково-спасательную операцию. Однако туристов обнаружили уже мертвыми.

Напомним, в Крыму заметили экс-министра Табачника. Бывшего министра образования времен Януковича заметили у здания налоговой службы в Симферополе.

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