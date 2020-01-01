Вводить продажу SIM-карт по паспортам сейчас не время, - Дубилет

В Кабмине объяснили, почему подобным инициативам сейчас нет места.

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Вводить продажу мобильных сим-карт в привязке к паспорту сегодня не время. Об этом заявил Министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет на пресс-конференции в четверг в Киеве.

Это дополнительная регуляция. Если мы сделаем регуляцию, что ты покупаешь сим-карту только по паспорту, это дополнительная нагрузка и на граждан и для бизнеса, - отметил Дубилет.

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Министр подчеркнул, что сейчас фокус украинской власти должен быть в том, чтобы как можно больше все дерегулировать, а потом уже “докручивать гайки“, если будет такая потребность.

Сейчас так много реформ в области дерегуляции, что отвлекать и наше внимание и внимание общества, а также какое-то дополнительное общественное беспокойство этим вызывать, не время, - добавил Дубилет.

Напомним, министр Дубилет заявил, что перепись 2001 года – большой фейк. Министр Кабмина объяснил, почему проводить традиционную перепись не имеет смысла.

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