“В чем скандал?”: Джокер поговорил с Нефедовым о порно-шоу

Таможенник не понимает, каким образом он вляпался в скандал.

Читай также: Гостаможня ежедневно перечисляет в бюджет около 1 миллиарда гривен

Известный пранкер Джокер от имени нардепа от “Слуги народа” Евгении Кравчук пообщался с главным таможенником Максимом Нефедовым, который засветился в клубе De Sad и поучаствовал в порно-шоу.

Переписку с Нефедовым Джокер выложил у себя в Телеграм-канале.

Поговорил с главным Таможенником Нефедовым. От Жени Кравчук. Спросил, как быть со скандалом, в который вляпался антикоррупционер. Ночной клуб, принадлежащий российским бизнесменам, вечеринка De Sad, “порно-шоу”. Но Нефедов не видит в этом ничего страшного. Согласен, гендерный принцип соблюден. Девичник удался, - написал Джокер.

Судя по переписке, Джокер от имени Кравчук потребовал объяснения этого скандала поскольку “нужна официальная позиция фракции”.

Извини, в чем именно скандал? Это просто ночной клуб, девочки pj, не оголенные, я ничего ужасного не делаю, - ответил Нефедов.

Переписка t.me/joker_ukr

Читай также: Нефедов призвал сообщать ему о плащах Burberry за 250 гривен

На этом переписка закончилась.

Напомним, Максим Нефедов засветился в порно-шоу в элитном клубе Киева. Главный таможенник страны появился на закрытой вечеринке De Sad в ночном клубе Queen.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.