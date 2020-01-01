Прокуратура прослушивает журналистов 1+1 - Дубинский

Дубинский заявил, что в отношении его коллег с 1+1 проводятся негласные следственные действия.

Народный депутат от “Слуги Народа“ Александр Дубинский заявил, что прокуратура инициировала негласные следственные действия в отношении журналистов 1+1. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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“По моим данным, вчера первый заместитель генпрокурора Касько подписал санкцию на прослушку и негласные следственные действия за журналистами 1+1 Е. Куксиным и Д. Данько“, - написал нардеп.



Дубинский добавил, что по его информации, такие же действие проводятся в отношении еще 15 человек.



Напомним, вечером 5 февраля сотрудники СБУ провели обыски в офисе 1+1 в рамках расследования прослушки премьер-министра Алексея Гончарука. В частности, в офисе телеканала искали устройство, с помощью которого могли прослушивать премьера.

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Сегодня утром состоялось заседание фракции “Слуга Народа“, на котором присутствовал президент Владимир Зеленский. Он рассказал депутатам, что располагает точной информацией, что аудиозапись прослушки премьера монтировали прямо на рабочих компьютерах журналистов 1+1.



По информации журналиста Юрия Бутусова, в прослушке Гончарука подозревают госохрану и журналистов 1+1.

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В свою очередь, в госохране опровергли участие своих сотрудников в прослушке и заявили, что сотрудничают в расследовании с СБУ.



Журналисты группы “1+1 медиа“ назвали обыски “прямым посягательством на свободу слова“ и попросили защиты у Зеленского.

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