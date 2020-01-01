СМИ рассказали о связи Свистунова, санкционирующего хаотичную застройку Киева, с Комарницким

Уродующего Киев хаотичной застройкой директора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА – Главного архитектора Киева Александра Свистунова «крышует» одиозный экс-сопредседатель фракции Блока Леонида Черновецкого в Киевсовете Денис Комарницкий. Об этом говорится в расследовании Антикор, сообщает newsone.



«Не секрет, что Киев в последние годы застраивается просто «ударными» темпами. Вырастающие, как грибы после дождя, высотки в исторических районах, целые кварталы на месте зеленых зон, бетонные джунгли без надлежащей инфраструктуры, построенные с нарушениями пожарной безопасности. Жилые и офисные помещения, ТЦ и ТРЦ наводняют Киев. Главным генератором происходящего в строительной сфере Киева хаоса и беззакония является Александр Свистунов», – говорится в материале.

Там приводится ряд примеров того, что с подачи Свистунова творит в столице строительная мафия.

«В октябре прошлого года возглавляемый Свистуновым департамент выдал Градостроительные условия и ограничения (ГУО) на строительство офисно-делового центра с паркингом по ул. Митрополита Липковского, 8-А. Загадочным образом в реестре эти разрешения всплыли лишь 20 января. Фактически указанный участок находится напротив Южного ж/д вокзала столицы. Так вот, ГУО выданы незаконно! Так как еще летом 2019 года суд отменил решение Киевсовета об утверждении Детального плана территории (ДПТ), включающего проектируемый участок. Еще более вопиющий пример «деятельности» Свистунова – выдача его департаментом ГУО на строительство 27-метрового ТЦ на месте исторического здания бывшего Центрального гастронома на углу Крещатика и Хмельницкого – прямо напротив ЦУМа. Речь формально идет о «реконструкции». Но какая же это реконструкция, если высотность будет нарушена в разы?» – возмутились СМИ.

Там также выяснили, в чьих интересах орудует Свистунов.

«Самостоятельная ли он фигура? Нет. СМИ не раз писали о том, что он является креатурой замглавы КГГА Александра Спасибко. Который, судя по слитым Джокерам перепискам скандального застройщика Микитася, является близким партнером Комарницкого, осужденного в свое время на два года. Еще один компаньон Свистунова – его предшественник на посту в КГГА Юрий Таций, которого СМИ прямо называют «прожженным коррупционером». Именно под кураторством Комарницкого и Тация, причем, под прикрытием самого мэра Кличко, который и в курсе, и в доле (о чем опять же прямо говорит слив Джокера), Свистунов, плюя на решения судов, протесты граждан и культурную ценность столичного центра, продолжает выдавать незаконные разрешения на застройку Киева. И очевидно, что ради спасения нашего любимого города, всю эту шайку нужно скопом выметать из столицы», – резюмируется в статье.

