Названо количество населения Украины с неподконтрольными территориями

Общее количество населения страны составляет 44 миллиона человек, сообщил Дмитрий Дублет.

Общее население Украины вместе с неподконтрольными территориями составляет около 44 млн человек. Об этом сказал министр Кабинета министров Дмитрий Дублет в интервью Громадському.

Как отметил министр, в рамках проекта Оценка численности наличного населения Украины, была названа количество наличного населения на территории, которая контролируется украинской властью.

"Это не свидетельствует о том, что мы забыли о людях, которые находятся на оккупированных территориях, но к сожалению, у нас нет возможности посчитать тех людей, которые там остались", - сказал он.

По его словам, за последние годы Государственная служба статистики может лишь приблизительно оценить количество населения на оккупированных территориях.

"Я думаю, если посчитать людей, которые остались на оккупированных территориях, если взять к общему числу всех, то будет примерно 44 миллиона, где-то так", - сообщил министр.

Ранее Дубилет заявил, что традиционную перепись населения проводить не нужно, так как она дает спорные результаты и стоит бюджету больших расходов. Правительство используя комплексную методику подсчитало, сколько людей живет в Украине. Позже были озвучены результаты подсчета по этой методики, в соответствии с которыми, в Украине проживает 37,3 миллиона человек. А вчера сообщалось, что эксперты заявили об ошибках в переписи населения Дубилета.

Перепись от Дубилета: Госстат разъяснил методику

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