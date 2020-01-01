Интерпол объявил в розыск депутата из Ужгорода

Иван Волошин объявлен в розыск в связи с хулиганством и "нарушением общественного порядка самым циничным образом".

Иван Волошин устроил стрельбу в мае 2016 года в Ужгороде Иван Волошин / Facebook

Депутата Ужгородского городского совета Ивана Волошина объявили в международный розыск. Об этом свидетельствует информация на сайте Интерпола в четверг, 6 февраля.

Отмечается, что Волошин объявлен в розыск в связи с хулиганством, "нарушением общественного порядка самым циничным образом" с применением огнестрельного либо любого другого холодного оружия, либо предмета, специально подготовленного для причинения телесных повреждений.

Фото: Скриншот

В свою очередь издание Мукачево.net сообщает, что ранее Волошина объявили во всеукраинский розыск. Правоохранители утверждают, что он скрывается от досудебного расследования с 23 мая 2019 года. Также суд вынес постановление о задержании Волошина.

Напомним, 18 мая 2016 года в центре Ужгорода на территории ресторанного комплекса Корона произошел конфликт со стрельбой. Тогда депутат Иван Волошин ранил из травматического пистолета помощника депутата горсовета Романа Богуславского – Евгения Рахимова.

Позже сообщалось, что силовики провели обыски в помещениях, которые принадлежат Ивану Волошину. В свою очередь СМИ утверждали, что ужгородский депутат находится в Майами.

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