Выследили по следам на снегу: В Чернобыльской зоне задержали сталкеров

В Чернобыльском заповеднике задержали трех нелегальных туристов.

6 февраля, в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, охрана задержала трех нелегальных туристов, которые остались на ночевку в заброшенном доме отселенного села. Нарушителей обнаружили благодаря следам на выпавшем снегу. Об этом сообщили в пресс-службе Чернобыльского заповедника.

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"Легкий снежок, который вчера присыпал территорию Чернобыльского заповедника, позволил сегодня утром сотрудникам государственной охраны отследить по следам еще одну группу нарушителей. Двое молодых парней и одна девушка, пройдя, судя по всему, немалый километраж в зоне отчуждения, на ночлег остановились в старом доме отселенного села. Они даже затопили печь, хотя и имели с собой спальники", - отметили в заповеднике.



Сообщается, что нарушителей задержала охрана и передала их полицейским, которые составили протокол по ст. 46-1 КУоАП (Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению).

Напомним, в Крыму туристов смыла гигантская волна, их не спасли.

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