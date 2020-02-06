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Выследили по следам на снегу: В Чернобыльской зоне задержали сталкеров

Комментариев: 1
В Чернобыльском заповеднике задержали трех нелегальных туристов.
В Чернобыльской зоне задержали трех сталкеров
В Чернобыльской зоне задержали трех сталкеров
Пресс-служба Чернобыльского заповедника

6 февраля, в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, охрана задержала трех нелегальных туристов, которые остались на ночевку в заброшенном доме отселенного села. Нарушителей обнаружили благодаря следам на выпавшем снегу. Об этом сообщили в пресс-службе Чернобыльского заповедника.

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"Легкий снежок, который вчера присыпал территорию Чернобыльского заповедника, позволил сегодня утром сотрудникам государственной охраны отследить по следам еще одну группу нарушителей. Двое молодых парней и одна девушка, пройдя, судя по всему, немалый километраж в зоне отчуждения, на ночлег остановились в старом доме отселенного села. Они даже затопили печь, хотя и имели с собой спальники", - отметили в заповеднике.

Сообщается, что нарушителей задержала охрана и передала их полицейским, которые составили протокол по ст. 46-1 КУоАП (Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению).



Напомним, в Крыму туристов смыла гигантская волна, их не спасли.

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Теги: Чернобыль, снег, сталкеры
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Комментариев (1)
Alkoholowe    06.02.2020, 19:00
Оценка:  0
Alkoholowe
зачем этих дебилов отлавливать?
пускай лазят по заброшкам и принимают на себя остатки радиации..раз мозгов нет.
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