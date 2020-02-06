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Дело Шеремета: полиция доказала связь фигурантов

Комментариев: 2
Полиция заявляет о несоответствиях в некоторых заявлениях защиты Кузьменко, опровергая ее алиби.
Национальная полиция опубликовала доказательства, которые опровергают заявления защиты подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко и Андрея Антоненко о том, что они не были близко знакомы.
 
В частности, следствие утверждает, что установило тесные отношения между врачом и музыкантом, а также опроверг информацию о том, что общением между ними ограничивалось темой ДТП с участием жены и ребенка Антоненко.
 
Согласно опубликованной информации, в 2016 году были зафиксированы 104 соединение между подозреваемыми. До убийства Шеремета было 14 соединений: 2 SMS-сообщения и 12 звонков общей продолжительностью 40 минут (в среднем около 3,5 мин на звонок).
 
После 20 июля 2016 установлено 90 соединений: 16 SMS-сообщений и 74 звонки. Также в течение 2016 зафиксировано 252 сообщения в сети Facebook, в том числе 89 - до убийства.
 
 
 
Также следствие заявляет о несоответствиях в некоторых заявлениях защиты Кузьменко.
 
"Во время судебных заседаний адвокаты и некоторые свидетели обнародовали противоречивую информацию относительно алиби подозреваемой ... В ходе расследования отдельные заявления адвокатов, свидетелей и подозреваемых опровергнуты", - говорится в сообщении.
 
Полиция описала несколько таких случаев.
 
1. Во время первого заседания суда адвокат сказал, что Кузьменко узнала об убийстве Шеремета на работе, просматривая утром 20 июля 2016 ленту Facebook. Однако в дальнейшем и ее защитник, и сама подозреваемая говорят, что в этот период Кузьменко находилась в отпуске, что является документально подтвержденным фактом.
 
2. 18 июля 2016 Кузьменко вместе с нынешним сожителем вернулась из отпуска в Одесской области. Той же ночью врач вместе с бывшим мужем (в то время официально состоящих в браке) поехала в аэропорт Борисполь, чтобы встретить своих родителей и сына из Турции.
 
Во время заседания 24 декабря 2019 адвокат Кузьменко заявил, что женщина 19 июля 2016 в 02:00 ждала в аэропорту Борисполь, а вернулись домой в 05:00.
 
В то же время, по информации полиции, сын и родители Кузьменко пересекли государственную границу Украины в период с 00:12 по 00:18. Кроме того, трафик телефонных соединений номера врача свидетельствует, что Кузьменко уже в 1:24 была дома.
 
Правоохранители также сомневаются в правдивости показаний бывшего мужа Юлии Дмитрия Кузьменко.
 
Отмечается, что во время судебного заседания 24 декабря 2019 он сказал, что с вечера 18-го по 20 июля 2016 подозреваемая находилась с ним дома и он четко знает, где и с кем она проводила время. Однако в суде 3 февраля мужчина заявил, что не знает, где и с кем была его жена на отдыхе в 2016 году.
 
 
Ранее полиция опровергла информацию об алиби Антоненко.
 
Отметим, на этой неделе суд продлил арест Кузьменко и Антоненко на два месяца. Еще одной фигурантке дела Яне Дугарь на два месяца продлен домашний арест.
 

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Теги: полиция, доказательства, подозреваемые, Павел Шеремет, убийство Шеремета
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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bertal    06.02.2020, 19:30
Оценка:  0
bertal
"Не найден родительский комментарий"-дебилы, смотрите 06.02.2020. 19:23

Полный ппц , дал комментарий под свой аккаунт, оказывается он не найден на БМ
bertal    06.02.2020, 19:23
Оценка:  0
bertal
Доказали или договорились?
Alexsy    06.02.2020, 18:49
Оценка:  -2
Alexsy
Да и коню понятно,
то что сказали "свидетели пети" правдой быть не может!
colavova    06.02.2020, 19:09
Оценка:  +1
colavova
а то, что говорят "свидетели зели" уже знает каждая собака))
Путин-Xyйло    06.02.2020, 19:20
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Alexsy А ты что делал в день убийства Шеремета, помнишь мокша?
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