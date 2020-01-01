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Нардеп Федина не явилась в ГБР

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Депутат была надлежащим образом уведомлена. Причины ее неявки не указываются.
Федина не пришла в ГБР
Федина не пришла в ГБР
ДБР

Депутат из фракции Европейская солидарность София Федина не пришла в Госбюро расследований для получения подозрения в угрозах убийством президенту Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

ГБР сообщает, что Федина была надлежащим образом уведомлена. Причины ее неявки не указываются. "Будучи надлежащим образом уведомленной, народный депутат Украины София Федина для вручения письменного уведомления о подозрении в Государственное бюро расследований не явилась", - отметили в бюро.

Напомним, прошлой осенью в отношении нардепа Федины и волонтера Маруси Звиробой открыли уголовное дело после видео, на котором они обсуждали варианты смерти президента Владимира Зеленского.

Вызванная в ГБР нардеп Федина не пришла в Раду

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Теги: угроза, депутат, расследование, Владимир Зеленский, ГБР
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Источник: korrespondent.net

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