Зеленский прокомментировал обыски на 1+1

История с прослушкой в Кабмине очень серьезная, потому что это режимный объект, отметил президент.

Президент Владимир Зеленский во время визита во Львовскую область в четверг, 6 февраля, прокомментировал обыски в офисетелеканала 1+1 по делу о прослушке премьера Алексея Гончарука, сообщает УНИАН.

Отвечая на вопрос журналистов, Зеленский сказал: "Что я могу думать? Я об этом знаю информацию почти как вы - из новостей".

Он отметил, что позвонил в СБУ, чтобы узнать о ситуации. "Я знаю следующую информацию: идут следственные действия Службой безопасности Украины из-за того, что в режимном объекте - это кабинет премьер-министра Украины - была запись", - сказал Зеленский.

По его словам, "эти записи были кому-то переданы или проданы. Я не знаю, это пусть определяет следствие. И потом были обнародованы цитаты. История очень серьезная из-за того, что это режимный объект".

Кроме того, по словам главы государства, следственные действия в рамках дела о незаконном прослушивании прошли у всех, кто может быть причастен к этому. "Кстати, это 25 обысков в УГО. Чтобы вы поняли, что вчера происходило", - подчеркнул он.

"К сожалению, у "Денег" (редакция программы "Деньги" на телеканале 1+1) обыски потому, что, насколько мне известно, именно с той техники эта информация, эти записи были загружены в Интернет. Ищут, кто писал, кто заказал и кто это в Интернет выбросил. Я так понимаю, что нашли, кто это в Интернет выбросил", - сказал Зеленский.

Также президент отметил, что ему "очень жаль", что у журналистов прошли обыски, однако он подчеркнул, что не может вмешиваться в проведение следствия.

Напомним, накануне силовики пришли с обыском в здание телеканала 1+1, а также в квартиры журналистов программы Секретные материалы.



В СБУ подозревают, что журналист 1+1 Евгений Куксин слил скандальные записи с премьер-министром Алексеем Гончаруком. Журналисты телеканала называют обыски незаконными.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet