Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Кабмин намерен упростить получение украинского паспорта иностранцами

Комментариев: 0
Сейчас это сложная и длительная процедура, которую нужно упростить.
Стать гражданином Украины будет проще
Стать гражданином Украины будет проще
Фейсбук Паспортного центра

Читай также: Пограничники РФ не признают паспорта РФ, выданные в ОРДЛО

Правительство намерено упростить и сократить в сроках процедуру получения украинского гражданства иностранцами. Об этом заявил Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет на пресс-конференции в четверг в Киеве.

Мы увидели проблему в том, как человек может получить у нас гражданство, - сказал Дубилет.

Читай также: Украинцам упростят получение гражданства РФ

По его словам, это очень длительная процедура, которая допускает возможность коррупционных рисков.

Мы сейчас стараемся упростить и, главное, сократить эту процедуру, - заявил Дубилет.

Читай также: В “ДНР“ подтвердил проверки жителей с украинскими паспортами

Кроме того, министр отметил, что на данный момент, когда иностранные туристы из безвизовых стран имеют желание пребывать в Украине по истечению 90 дней, они вынуждены иметь на это вескую причину, а также выехать из страны для получения визы, а потом заехать обратно, чтобы получить вид на жительство.

Мы сейчас пробуем упростить эту процедуру, чтобы человек мог получить этот вид без необходимости иметь отдельную визу, - добавил он.

Напомним, Дубилет заявил, что вводить продажу SIM-карт по паспортам сейчас не время. В Кабмине объяснили, почему подобным инициативам сейчас нет места.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: гражданство, Дубилет, Кабмин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь