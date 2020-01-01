Кабмин намерен упростить получение украинского паспорта иностранцами
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Правительство намерено упростить и сократить в сроках процедуру получения украинского гражданства иностранцами. Об этом заявил Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет на пресс-конференции в четверг в Киеве.
Мы увидели проблему в том, как человек может получить у нас гражданство, - сказал Дубилет.
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По его словам, это очень длительная процедура, которая допускает возможность коррупционных рисков.
Мы сейчас стараемся упростить и, главное, сократить эту процедуру, - заявил Дубилет.
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Кроме того, министр отметил, что на данный момент, когда иностранные туристы из безвизовых стран имеют желание пребывать в Украине по истечению 90 дней, они вынуждены иметь на это вескую причину, а также выехать из страны для получения визы, а потом заехать обратно, чтобы получить вид на жительство.
Мы сейчас пробуем упростить эту процедуру, чтобы человек мог получить этот вид без необходимости иметь отдельную визу, - добавил он.
Напомним, Дубилет заявил, что вводить продажу SIM-карт по паспортам сейчас не время. В Кабмине объяснили, почему подобным инициативам сейчас нет места.
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