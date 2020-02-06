На Полтавщине в выгребной яме нашли труп 22-летней харьковчанки

Полиция выясняет обстоятельства, при которых погибла девушка.

Тело нашли во время целенаправленных поисков пропавшей pl.npu.gov.ua

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В Полтавской области в Карловском районе в выгребной яме нашли мертвой 22-летнюю жительницу Харькова. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Полтавской области.

Об исчезновении жительницы города Харькова, 1997 года рождения, в полицию сообщила ее родственница, жительница Карловского района, - говорится в сообщении.

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В ходе оперативно-розыскных мероприятий тело девушки было найдено в выгребной яме села Ланна.

По данному факту сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. А также решается вопрос о дополнительной квалификации по ст. 275 (Нарушение правил, касающихся безопасной эксплуатации зданий и сооружений) УК Украины. Продолжаются следственные действия.

Напомним, на Полтавщине в сточной яме свинофермы нашли младенца. Труп девочки направлен на экспертизу, а полиция ищет мать ребенка.

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