ГБР сообщило о подозрении сотруднику контрразведки СБУ

Он подозревается в передаче управления авто несовершеннолетнему без водительских прав, что повлекло смерть пострадавшего.

Следователи ГБР сообщили о подозрении старшему оперуполномоченному по особо важным делам Главного управления военной контрразведки Службы безопасности Украины.

Как сообщает пресс-служба ГБР 6 февраля, правоохранитель подозревается в допуске к управлению транспортным средством лица, не имеющего на это права, что повлекло к смерти потерпевшего.

"Следствием установлено, что правоохранитель, имея право на пользование транспортным средством марки Chevrolet Cruze передал управление автомобилем лицу, которому в то время было 17 лет, и которое не имело водительского удостоверения. Несовершеннолетний водитель нарушил правила дорожного движения и выехал в кювет, где автомобиль перевернулся и столкнулся с деревом", - говорится в сообщении.

В результате ДТП пассажир, находившийся на заднем сиденье автомобиля, от полученных травм погиб на месте.

Ранее сотрудник СБУ насмерть сбил двух людей под Хмельницким. Машина Daewoo Lanos превысила скорость, а потерпевшие переходили дорогу в неположенном месте.

Также сообщалось, что в Киеве сотрудник Госохраны сбил насмерть пожилую женщину.

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