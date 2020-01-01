Мужчина ехал в Польшу по паспорту брата-близнеца

Инспектору по проверке документов все же удалось найти различия между лицом предъявителя и фотографией в документе.

Во Львовской области мужчина пытался попасть в Польшу с паспортом брата Госпогранслужба

Во Львовской области мужчина хотел воспользоваться паспортом брата-близнеца, чтобы попасть в Польшу. Об этом сообщает ГПСУ.

"В пункте пропуска Шегини пограничники задержали нашего соотечественника, который выдавал себя за другого человека. Чтобы попасть в Польшу, мужчина хотел схитрить, ведь надеялся воспользоваться паспортом своего брата-близнеца. И хотя близнецы должны быть похожи как две капли воды, инспектору по проверке документов все же удалось найти различия между лицом предъявителя и фотографией в документе", - говорится в сообщении.

Сообщается, что 28-летний житель Кривого Рога объяснил, что решил поехать за границу по паспорту брата, так как не имел документа. Нарушителя через границу не пропустили, а паспорт изъяли.

Ранее пограничники заявили о буме фальшивых документов. Так, в аэропорту Борисполь пограничники задержали пятерых иностранцев с поддельными документами.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Одессы задержали гражданина Турции с поддельным паспортом.

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