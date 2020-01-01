Глава МИД Дании поедет на Донбасс

Йеппе Кофод намерен снова посетить восток Украины, в том числе неподконтрольные Киеву территории.

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод в пятницу, 7 февраля, намерен посетить Донбасс, в том числе неподконтрольную правительству территорию. Об этом он рассказал на совместной с главой МИД Украины Вадимом Пристайко пресс-конференции.

Кофорд напомнил, что в мае 2014 года был в Донецке и видел, что там происходило.

"Для меня честь быть тут (в Украине) снова, я действительно собираюсь снова поехать в Донецк завтра", - отметил дипломат.

Он подчеркнул, что Дания осуждает незаконную аннексию Крыма и агрессию на Донбассе. Также на всех переговорах Копенгаген подтверждает поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Мы абсолютно уверенны, что Россия должна выполнять все свои обязательства, и Дания придерживается такой позиции. Конечно, это позиция ЕС, и именно поэтому мы в прошлом году обновили, фактически, наши санкции, наше давление на Россию, именно с этой целью", - указал Кофод.

Напомним, в сентябре прошлого года Кофорд и Пристайко пообщались на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН. Главы МИД обсудили строительство газопровода Северный поток-2 и датский дипломат выразил поддержку позиции Киева в данном вопросе.

Позже стало известно, что датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на прокладку российского газопровода

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