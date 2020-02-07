Из Украины пытались вывезти авиазапчасти к АН-2

Детали почти на целый "кукурузник" обнаружили во время проверки багажа в пункте пропуска Борисполь. Их собирался вывезти в Судан украинец.

Украинец пытался вывезти в Судан запчасти к АН-2 facebook.com/KYIVnewcustoms

Из Украины в Судан пытались незаконно вывезти авиазапчасти почти на целый самолет АН-2. Об этом 6 февраля сообщила пресс-служба Киевской таможни Гостаможслужбы.

Отмечается, что гражданин Украины собирался вывезти транзитом через ОАЭ 60 ранее использованых деталей к самолету АН-2 ("кукурузник"), которые находятся в рабочем состоянии.

Он не предоставил таможенному контролю никакой информации о запчастях, которые перемещает.

В ведомстве подчеркнули, что был составлен протокол о нарушении таможенных правил, а детали изъяты до вынесения судебного решения.

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