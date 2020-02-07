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Из Украины пытались вывезти авиазапчасти к АН-2

Комментариев: 2
Детали почти на целый "кукурузник" обнаружили во время проверки багажа в пункте пропуска Борисполь. Их собирался вывезти в Судан украинец.
Украинец пытался вывезти в Судан запчасти к АН-2
Украинец пытался вывезти в Судан запчасти к АН-2
facebook.com/KYIVnewcustoms
 
Из Украины в Судан пытались незаконно вывезти авиазапчасти почти на целый самолет АН-2. Об этом 6 февраля сообщила пресс-служба Киевской таможни Гостаможслужбы.
 
Отмечается, что гражданин Украины собирался вывезти транзитом через ОАЭ 60 ранее использованых деталей к самолету АН-2 ("кукурузник"), которые находятся в рабочем состоянии.
 
Он не предоставил таможенному контролю никакой информации о запчастях, которые перемещает.
 
В ведомстве подчеркнули, что был составлен протокол о нарушении таможенных правил, а детали изъяты до вынесения судебного решения.
 
 
 
Ранее сообщалось, что при осмотре самолета в аэропорту Борисполь пограничники обнаружили пакет с запчастями от самолета Boeing.

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Теги: самолет, Таможня, фото, Судан, Госпогранслужба
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Колишній-східняк    07.02.2020, 06:02
Оценка:  0
Колишній-східняк
Колись давно вже в нашому будинку знімали квартиру африканці і, оскільки я можу говорити англійською, вони до мене зверталися по всіляку допомогу. Так они запрошували мене вести разом з ними якийсь бізнес з Африкою. Запевняли, що там куплять все. Треба лиш перекласти інструкції на англійську...
Колишній-східняк    07.02.2020, 05:56
Оценка:  0
Колишній-східняк
У мене теж таких тумблерів в столах десь теж біля десятків валяється. Невже вони все ще комусь потрібні?
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