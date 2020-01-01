Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В частном зверинце под Харьковом обнаружили голодающих животных

Комментариев: 0
Зоозащитники отреагировали на информацию о том, что на одной из баз отдыха находятся истощенные дикие животные.
В частном зверинце под Харьковом голодают животные
В частном зверинце под Харьковом голодают животные
facebook.com/marinasurkova.kh
 
На базе отдыха в Харьковской области зоозащитники обнаружили диких животных, которых недокармливают владельцы. Об этом 6 февраля сообщила в Facebook вице-президент Ассоциации зоозащитных организаций Украины Марина Суркова.
 
По ее словам, на территории частного зверинца в вольерах с цементным полом находятся пять медведей (два из которых гималайские), два льва, тигр, пантера, два пеликана (в вольере с пустым бассейном), бараны (в загоне без сена), куропатки и фазаны.
 
"Животные действительно истощены, апатичны, в глазах безнадежность... Ни в одном вольере мы не нашли следов пищи. Руководство этой базы ушло от общения с нами и пообещало добровольно отдать указанных животных. Также они отметили, что сейчас трудные времена (не сезон) и согласились, что нужна помощь в кормлении животных", - подчеркнула Суркова.
 
Она призвала помочь с пищей для животных, которым ищут приют.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: животные, Харьковская область, зоопарк, голод, фото, Зоозащита
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь