В частном зверинце под Харьковом обнаружили голодающих животных

Зоозащитники отреагировали на информацию о том, что на одной из баз отдыха находятся истощенные дикие животные.

На базе отдыха в Харьковской области зоозащитники обнаружили диких животных, которых недокармливают владельцы. Об этом 6 февраля сообщила в Facebook вице-президент Ассоциации зоозащитных организаций Украины Марина Суркова.

По ее словам, на территории частного зверинца в вольерах с цементным полом находятся пять медведей (два из которых гималайские), два льва, тигр, пантера, два пеликана (в вольере с пустым бассейном), бараны (в загоне без сена), куропатки и фазаны.

"Животные действительно истощены, апатичны, в глазах безнадежность... Ни в одном вольере мы не нашли следов пищи. Руководство этой базы ушло от общения с нами и пообещало добровольно отдать указанных животных. Также они отметили, что сейчас трудные времена (не сезон) и согласились, что нужна помощь в кормлении животных", - подчеркнула Суркова.

Она призвала помочь с пищей для животных, которым ищут приют.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet