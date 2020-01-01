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Прокуратура взялась за судью, заблокировавшего приватизацию Центрэнерго

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Против судьи открыли уголовное дело по подозрению в вынесении заведомо неправосудного решения.
Против судьи открыто уголовное дело
Против судьи открыто уголовное дело
sud.ua

Прокуратура города Киева начала уголовное дело по факту вынесения судьей хозяйственного суда города Киева заведомо неправосудного решения относительно запрета приватизации ОАО Центрэнерго. Об этом в четверг, 6 февраля, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что решение, которым Фонду госимущества запретили предпринимать любые действия по приватизации Центрэнерго, было принято судом вопреки правовых заключений Верховного Суда, который уже выразил позицию по этому поводу.

"Запрет на проведение приватизации ОАО Центрэнерго противоречит требованиям процессуального законодательства и является мерой, несоизмеримо с заявленными исковыми требованиями", - говорится в сообщении.

Судью подозревают в вынесении заведомо неправосудного решения.

Проведение досудебного расследования в уголовном производстве поручено следователям Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве.

Напомним, неделей ранее сообщалось, что Хозяйственный суд Киева запретил приватизировать Центрэнерго. Такое решение было принято по иску компании Укрдонинвест, которая требовала перезапуск конкурса с открытостью предложения цены по принципу аукциона, чтобы принять в нем участие. Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что энергогенерирующая компания ПАО Центрэнерго находится в топ-приоритете Кабмина относительно "большой" приватизации.

Позже президент заявил, что судебная система требует перезагрузки. Об этом Зеленский сказал, комментируя аналогичное решение Шестого апелляционного административного суда Киева, который запретил начатую Кабмином концессию Херсонского морпорта.

 

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Теги: Киев, приватизация, прокуратура, судья, Центрэнерго
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Источник: korrespondent.net

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