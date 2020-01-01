Появилась первая статистика приложения Дія

В приложении авторизовались уже более 310 тысяч пользователей, отражено почти 166 тысяч водительских удостоверений.

Авторизацию в представленном накануне государственном мобильном приложении Дія прошло более 310 тысяч пользователей. Об этом вечером в четверг, 6 февраля, написал вице-премьер-министр, и глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Facebook.

Он отметил, что уже 310 031 человек успешно авторизовались в приложении Дія, и, в частности, уже отражено 165 900 водительских удостоверений и 133 600 техпаспортов.

Федоров добавил, что "сервис удаленной верификации работает".

"Со временем, с вашей помощью, доведем конверсию до 100%", - резюмировал глава Минцифры и пообещал публиковать больше статистики относительно приложении Дія.

Напомним, накануне в Украине представили приложение Дія. На презентации был президент Зеленский. Ранее МВД анонсировало украинцам "паспорт в смартфоне".

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