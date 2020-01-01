Погода на 07 февраля: Похолодание до -10 градусов

В Украину идут морозы.

Погода в Украине на 7 февраля meteo.gov.ua

Погода в Украине, 7 февраля, улучшится, снег и дожди прекращаются, но ожидается похолодание до -10 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях сегодня переменная облачность, днем -1…-4, ночью -6…-8. В Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях ожидается небольшой снег;

В северных областях страны без осадков, переменная облачность, днем -2…-4, ночью -7…-10;

В центре Украины сегодня также холодно, но без осадков, днем -2…-4, ночью -8…-10;

На востоке страны, а также в Днепровской и Запорожской областях небольшой снег. Днем -3…-5, ночью -8…-10;

На юге страны снег, днем -1…-3, ночью -2…-7;

В Киеве переменная облачность и снег, днем -2…-4, ночью -6-8.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.