Скандал в Раде: Кучеренко написал заявление на Ткаченко, который его обматерил

Конфликт между нардепами перешел на другой уровень.

Читай также: Баталии в Раде: Тимошенко блокирует президиум даже во время перерыва

Народный депутат Украины Алексей Кучеренко написал заявление в полицию на “слугу народа” Максима Ткаченко, который во время вчерашних баталий в Раде его обматерил.

Об этом Кучеренко написал на своей странице в Facebook.

Я всегда понимал, что такое старшие и опытные коллеги, что такое субординация и что такое человеческая мораль. Именно поэтому я подал заявление в полицию по поводу сегодняшнего инцидента с депутатом от Слуги народа и его хулиганским поведением.

Читай также: В Раде новая драка: Нардепы "Батькивщины" штурмуют трибуну

Аналогичное заявление будет передано в Комитет по регламенту и депутатской этике, - написал Кучеренко.

Нардеп заявил, что готов забрать заявление в том случае, если Ткаченко публично принесет ему свои извинения из трибуны парламента.

Документ facebook.com/profile.php?id=100003767320921

Документ facebook.com/profile.php?id=100003767320921

Документ facebook.com/profile.php?id=100003767320921

Документ facebook.com/profile.php?id=100003767320921

Документ facebook.com/profile.php?id=100003767320921

В противном случае - гарантирую доведение последствий этого безобразия до логического конца! - сказал он.

Напомним, нардеп от СН обматерил оппонента в Раде. "Слуга Народа" Максим Ткаченко обматерил своего оппонента во время перепалки возле президиума ВР.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.