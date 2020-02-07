Скандал в Раде: Кучеренко написал заявление на Ткаченко, который его обматерил
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Народный депутат Украины Алексей Кучеренко написал заявление в полицию на “слугу народа” Максима Ткаченко, который во время вчерашних баталий в Раде его обматерил.
Об этом Кучеренко написал на своей странице в Facebook.
Я всегда понимал, что такое старшие и опытные коллеги, что такое субординация и что такое человеческая мораль. Именно поэтому я подал заявление в полицию по поводу сегодняшнего инцидента с депутатом от Слуги народа и его хулиганским поведением.
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Аналогичное заявление будет передано в Комитет по регламенту и депутатской этике, - написал Кучеренко.
Нардеп заявил, что готов забрать заявление в том случае, если Ткаченко публично принесет ему свои извинения из трибуны парламента.
В противном случае - гарантирую доведение последствий этого безобразия до логического конца! - сказал он.
Напомним, нардеп от СН обматерил оппонента в Раде. "Слуга Народа" Максим Ткаченко обматерил своего оппонента во время перепалки возле президиума ВР.
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