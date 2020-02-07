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Скандал в Раде: Кучеренко написал заявление на Ткаченко, который его обматерил

Комментариев: 3
Конфликт между нардепами перешел на другой уровень.
Кадр из перепалки нардепов
Кадр из перепалки нардепов
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Народный депутат Украины Алексей Кучеренко написал заявление в полицию на “слугу народа” Максима Ткаченко, который во время вчерашних баталий в Раде его обматерил.

Об этом Кучеренко написал на своей странице в Facebook.

Я всегда понимал, что такое старшие и опытные коллеги, что такое субординация и что такое человеческая мораль. Именно поэтому я подал заявление в полицию по поводу сегодняшнего инцидента с депутатом от Слуги народа и его хулиганским поведением.

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Аналогичное заявление будет передано в Комитет по регламенту и депутатской этике, - написал Кучеренко.

Нардеп заявил, что готов забрать заявление в том случае, если Ткаченко публично принесет ему свои извинения из трибуны парламента.

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В противном случае - гарантирую доведение последствий этого безобразия до логического конца! - сказал он.

Напомним, нардеп от СН обматерил оппонента в Раде. "Слуга Народа" Максим Ткаченко обматерил своего оппонента во время перепалки возле президиума ВР.

 

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Комментариев (3)
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Swenson    07.02.2020, 10:21
Оценка:  0
Swenson
Детский сад.
Кайдаш    07.02.2020, 09:43
Оценка:  -2
Кайдаш
Интеллигент, матьйо...
Путин-Xyйло    07.02.2020, 09:58
Оценка:  -3
Путин-Xyйло
Он жеж не прислуга
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