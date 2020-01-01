Нацполиция ликвидировала международный канал торговли людьми

Под предлогом помощи беженцам злоумышленники переправляли мигрантов из Турции в Грецию и Италию или из Греции в Италию.

Работники Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, совместно с Главным следственным управлением Национальной полиции Украины блокировали транснациональный канал торговли украинскими гражданами. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

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Под предлогом участия в перевозке беженцев злоумышленники незаконно переправляли по морю мигрантов из Турции в Грецию и Италию или из Греции в Италию. Полицейские задержали активного участника преступной группировки. Задокументирована его причастность к вербовке 12 жителей Запорожья. Восемь из них в результате отбывали наказание за рубежом.

Злоумышленники вовлекали завербованных граждан в преступную деятельность за пределами нашего государства. В частности, речь идет о незаконной переправке мигрантов из Турции в Грецию и Италию или из Греции в Италию.

Установлено, что во время переправки нелегальных мигрантов злоумышленники использовали парусные яхты и прогулочные катера. В качестве экипажа там находились завербованные украинцы,- сообщают в полиции.

В результате оперативных мероприятий полицейские установили, что активным участником преступной группы, которая обеспечивала функционирование этого канала, является 35-летний житель Запорожья.

По информации полиции, подозреваемый имеет устойчивые связи с иностранными перевозчиками нелегальных мигрантов. Именно для них он вербовал украинских граждан. Кроме того, он непосредственно отвечал за вербовку и перемещение завербованных членов экипажей в Турцию. В отдельных случаях сопровождал завербованных в Турцию, инструктировал и контролировал их за рубежом, - говорится в сообщении

Нацполиция заблокировала транснациональный канал торговли людьми npu.gov.ua

Кроме того, ранее мужчина лично участвовал в перевозке нелегальных мигрантов и хорошо знаком со спецификой этой противоправной деятельности.

Напомним, ранее Одесситка продавала украинок в секс-рабство.

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