После “прослушки Гончарука” к Разумкову не пускают с телефонами

Охрана спикера перешла на усиленный контроль.

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После скандала с прослушкой в кабинете премьер-министра Алексея Гончарука, охрана спикера Верховной Рады усилила меры безопасности и просить оставить телефоны посетителей перед посещением кабинета Разумкова.

Об этом сообщил сам спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в комментарии Радио Свобода.

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Охрана немного изменила правила. Просят все же сдавать телефоны при входе (в кабинет спикера, - ред.). Ранее все желающие заходили с телефонами, - сказал Разумков.

Он также добавил, что прослушки не боится и старается доверять своим бодигардам.

Напомним, нардепы заявили о вооруженном человеке в зале Рады. На утреннем заседании руководство парламента сопровождал, скорее всего, охранник с оружием.

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