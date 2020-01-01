США определились с новым послом в Киев - Пристайко

Украину кандидатура возможного посла устраивает, однако, ее еще должен поддержать Сенат США.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что США уже определились с кандидатурой посла в Украине, и украинскую сторону он устраивает, передает Радио Свобода.

Пристайко отметил, что этот вопрос обсуждался в ходе визита в Киев государственного секретаря США Майка Помпео.

"Мы уже знаем конкретно человека, который будет предложен. Нас, в принципе, устраивает этот кандидат. Я надеюсь как можно скорее начать работу с новым послом Соединенных Штатов в Украине", - сказал Пристайко.

Вместе с тем, имени будущего посла он не назвал. По словам главы МИД, в американской системе назначение посла президентом должно пройти через утверждение Сената, верхней палаты Конгресса США.

Как известно, должность посла США в Украине остается вакантной с мая 2019 года, когда Вашингтон отозвал Мари Йованович. 2 января 2020 года посольство США в Украине сообщило о назначении новой временной поверенной Кристины Квин.

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