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США определились с новым послом в Киев - Пристайко

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Украину кандидатура возможного посла устраивает, однако, ее еще должен поддержать Сенат США.
Глава МИД Вадим Пристайко
Глава МИД Вадим Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что США уже определились с кандидатурой посла в Украине, и украинскую сторону он устраивает, передает Радио Свобода.

Пристайко отметил, что этот вопрос обсуждался в ходе визита в Киев государственного секретаря США Майка Помпео.

"Мы уже знаем конкретно человека, который будет предложен. Нас, в принципе, устраивает этот кандидат. Я надеюсь как можно скорее начать работу с новым послом Соединенных Штатов в Украине", - сказал Пристайко.

Вместе с тем, имени будущего посла он не назвал. По словам главы МИД, в американской системе назначение посла президентом должно пройти через утверждение Сената, верхней палаты Конгресса США.

Как известно, должность посла США в Украине остается вакантной с мая 2019 года, когда Вашингтон отозвал Мари Йованович. 2 января 2020 года посольство США в Украине сообщило о назначении новой временной поверенной Кристины Квин.

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Теги: США, Украина-США, посол, госдепартамент США, Вадим Пристайко
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Источник: korrespondent.net

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