Российским актерам запретили въезд в Украину на 10 лет: детали

Выяснилось, что актеры незаконно посещали Крым.

Государственная пограничная служба Украины запретила въезд российским актерам, которые принимали участие в съемках лирической комедии “Идеальный свидетель”, сроком на 10 лет.

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Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

По данным ГПСУ, группа граждан РФ прибыла 6 февраля в один из пунктов пропуска на украинско-молдавской границе. Сотрудникам Государственной пограничной службы Украины они сообщили, что едут на гастроли.

Во время мероприятий контроля пограничники Белгород-Днестровского отряда предварительно установили, что иностранцы являются участниками лирической комедии "Идеальный свидетель" и, по их словам, нет оснований для недопущения в гастрольных мероприятиях. Однако выяснилось, что двое из россиян являются актерами, которые незаконно посещали временно оккупированную территорию АР Крым, где принимали участие в съемках фильма, - сообщили в ГПСУ.

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Пограничники запретили им въезд в страну на срок 3 года.

Ещее двое актеров не смогли подтвердить цель визита в Украину, их через границу не пропустили. Остальные актеры отказались пересекать границу.

После завершения всех процедур граждан РФ вернули в Молдову.

Однако уже через несколько часов эта группа иностранцев снова появилась на украинской границе. На этот раз они выбрали другой пункт пропуска, вероятно надеясь, что им все же удастся попасть в нашу страну. Отдельные иностранцы четко понимали наличие у них запрета на въезд, - сказано в сообщении.

Пограничник снова не пропустили россиян через границу.

На этот раз двое граждан России, которые уже имели запрет въезда в Украину, своими действиями через умышленное неисполнение решения совершивших правонарушения по ст.203-1 КУоАП и были привлечены к ответственности, получив штраф. Кроме того, им продлен срок запрета до 10 лет, - сообщили в ГПСУ.

Также отмечается, что четырем россиянам запретили въезд в Украину сроком на три года в соответствии с нормами закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства".

Напомним, невъездная россиянка устроила шоу в "Жулянах". Женщине, незаконно посещавшей оккупированный Крым, запретили въезд в Украину.

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