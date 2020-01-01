Утро в Раде: "Слуги народа" охраняют трибуну парламента

Нардепы правящей партии готовятся к блокированию трибуны со стороны оппозиции.

Утром, 7 февраля, народные депутаты фракции “Слуга Народа“ заняли места возле президиума и трибуны Верховной Рады, чтобы не допустить блокирования со стороны оппозиционных партий. Об этом сообщает “Радио Свобода“.

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Возле трибуны расположились нардепы Лиза Богуцкая и Евгений Брагар. Сегодня Верховная Рада продолжит рассмотрение законопроекта о рынке земли.



Напомним, 6 февраля, во время рассмотрения земельного законопроекта в ВР произошел ряд потасовок. Первый инцидент произошел, когда ОПЗЖ и Батькивщина попытались заблокировать трибуну и президиум ВР. Это привело к противостоянию с депутатами партии Слуга народа. В результате потасовки глава Батькивщины Юлия Тимошенко заняла место спикера парламента Дмитрия Разумкова.

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Второй инцидент случился после того, как первый вице-спикер Руслан Стефанчук предложил продлить работу ВР до 20.00, это вызвало недовольство оппозиции и привело к потасовке между нардепами Артемом Дмитруком и Сергеем Власенко. В течение дня, несмотря на блокирование трибуны и президиума спикера, парламентариям удалось рассмотреть 184 из 4018 правок ко второму чтению законопроекта о рынке земли.



Напомним, после “прослушки Гончарука” к Разумкову не пускают с телефонами.

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