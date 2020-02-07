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Группа российских актеров дважды пыталась попасть в Украину

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За повторную попытку попасть в Украину нескольким актерам увеличили срок запрета на въезд с 3 до 10 лет.
В Украину не пустили группу российских актеров
В Украину не пустили группу российских актеров
Госпогранслужба Украины

Пограничники не пустили в Украину группу россиян, которые пытались въехать в страну из Молдовы, сообщили в пресс-службе МВД в пятницу, 7 февраля.

Все они являются участниками спектакля "Идеальный свидетель". Актеры сказали пограничникам, что у них нет оснований для запрета на въезд, но выяснилось, что двое из низ незаконно посещали Крым, где принимали участие в съемках. Пограничники отказали им во въезде сроком на три года. 

Еще двое иностранцев из этой группы не смогли подтвердить цель своей поездки, из-за чего их также не пропустили. Остальные отказались от въезда добровольно, их всех вернули в Молдову. 

"Но уже через несколько часов эта группа иностранцев вновь появилась на украинской границе. На этот раз они выбрали другой пункт пропуска, наверно, надеясь, что им все таки удастся попасть в другую страну. Отдельные иностранцы четко понимали наличие запрета на въезд", – сообщили в МВД. 

Однако их вновь остановили, запретив въезд. Два актера, у которых уже был запрет на въезд, таким образом нарушили ст. 203-1 Кодекса административных правонарушений, за что на них наложили штраф. Кроме этого, вместо трех лет им запретили въезд на десять. Еще четверым россиянам запретили въезд сроком на три года. 

                           
 

Отметим, с 2014 года СБУ запретила въезд для более чем пяти тысяч граждан России. За прошлый год на территорию Украины был запрещен въезд 675 россиянам.

 

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Теги: Молдова, россияне, пограничная служба, пограничники, Госпогранслужба, Запрет на въезд
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
CasperW    07.02.2020, 10:47
Оценка:  0
CasperW
Антибес или его сотые части, подскажите пожалуйста, как вам в методичке объясняют, почему в Украине одни фашисты, русских убивают, а всякая ваша шваль все равно постоянно сюда пытается проникнуть? Я серьезно спрашиваю, никакого троллинга, действительно интересно
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