“Вы вообще украинец?”: Певица Полякова жестко осадила “слугу” Бужанского

Певица и нардеп повздорили на тему украинского языка.

Популярная певица Ольга Полякова в прямом эфире программы “Право на владу” повздорила с депутатом “Слуги народа” Максом Бужанским на тему притеснения русскоязычных граждан.

Читай также: По-украински дома говорят почти вдвое больше украинцев, чем по-русски

В частности, Полякова, которая в повседневной жизни разговаривает на русском языке, раскритиковала неуважительное отношение к государственному языку со стороны нардепа Бужанского.

Во время дискуссии Бужанский заявлял, что в Украине якобы “притесняют права русскоязычных украинцев”.

Вас же никто не порабощает! Говорите на языке, которым хотите. В чем проблема? - сказала Полякова на украинском языке.

Я еще раз говорю: почему русскоязычные школы переходят на государственный язык с 2020 года, а украиноязычные полностью - аж с 2021? - спросил Бужанский на русском.

Потому что в Украине должен быть национальный язык, а вы себе говорите хоть на китайском! - сказала Полякова также на украинском.

А почему разный подход к разным школам? - добавил Бужанский.

Потому что в Украине должен быть свой национальный язык ! Этот вопрос самоидентификации! Вы кто вообще: украинец или русский? Ну кто вы, скажите ?! Кто ?! - осадила оппонента певица.

Напомним, в Мелитополе врач отказался принять онкобольную. Женщина попросила заполнить документы по медицинской части на украинском языке.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.