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“Вы вообще украинец?”: Певица Полякова жестко осадила “слугу” Бужанского

Комментариев: 48
Певица и нардеп повздорили на тему украинского языка.
Полякова поссорилась с Бужанским
Полякова поссорилась с Бужанским
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Популярная певица Ольга Полякова в прямом эфире программы “Право на владу” повздорила с депутатом “Слуги народа” Максом Бужанским на тему притеснения русскоязычных граждан.

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В частности, Полякова, которая в повседневной жизни разговаривает на русском языке, раскритиковала неуважительное отношение к государственному языку со стороны нардепа Бужанского.

Во время дискуссии Бужанский заявлял, что в Украине якобы “притесняют права русскоязычных украинцев”.

Вас же никто не порабощает! Говорите на языке, которым хотите. В чем проблема? - сказала Полякова на украинском языке.

Я еще раз говорю: почему русскоязычные школы переходят на государственный язык с 2020 года, а украиноязычные полностью - аж с 2021? - спросил Бужанский на русском.

Потому что в Украине должен быть национальный язык, а вы себе говорите хоть на китайском! - сказала Полякова также на украинском.

А почему разный подход к разным школам? - добавил Бужанский.

Потому что в Украине должен быть свой национальный язык ! Этот вопрос самоидентификации! Вы кто вообще: украинец или русский? Ну кто вы, скажите ?! Кто ?! - осадила оппонента певица.

Напомним, в Мелитополе врач отказался принять онкобольную. Женщина попросила заполнить документы по медицинской части на украинском языке.

 

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Теги: Полякова, певица, Бужанский, депутат, русский язык, украинский язык, языковой вопрос
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Комментариев (48)
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ВосставшийИзБана    07.02.2020, 12:12
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Сегодня как никогда нужно поднимать вопрос истории и тогда Московия, построенная на лжи и насилии, рассыплется как карточный домик. Русь - это Украина. Руська правда написана в Киеве. об этом даже в московитской википедии написано. И написана Руська правда руською мовою.
ВосставшийИзБана    07.02.2020, 12:15
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Солунские братья Кирилл и Мефодий, проживая в Моравии, на основе староболгарского языка сделали церковнословянский. И вместе с церковными книгами этот язык внедряли в Московию. У населения Московии было много своих местных языков и вместе с общей религией им навязали и общий язык.
ВосставшийИзБана    07.02.2020, 12:16
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Теперь все это вместе с рпц впихивают в Украину. Но Московия - это не Русь, как бы ватники не навязывали на обратное.
МСергей    07.02.2020, 12:11
Оценка:  0
МСергей
Начальное обучение обязательно на родном языке в противном случае это уже не образование.
bugrov3    07.02.2020, 12:11
Оценка:  +1
bugrov3
Я ЕЁ ЗАУВАЖАЛ. уепан пусть едет в саратовскую область, пусть там поучает мордву, чуваш и татар сруцкому.
ВосставшийИзБана    07.02.2020, 12:00
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Внедрение русского языка - это элемент гибридной войны. И тот, кто продвигает этот язык - работает на агрессора. А теперь, ватники, можете минусить.
ВосставшийИзБана    07.02.2020, 11:53
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
“Вы вообще украинец?”

Вопрос риторический. У него национальность на лице написана.
KIBARG    07.02.2020, 11:53
Оценка:  +4
KIBARG
Берём в пример Белорусь, где в последствии "плавного" перехода школ на русский язык перестали обучать белорусскому, на котором сейчас мало кто говорит. Под эти визги о защите русскоговорящих меньшинств происходит постепенная ассимиляция общества, и уничтожение государственности.
KIBARG    07.02.2020, 11:54
Оценка:  +2
KIBARG
Достаточно просто преподавать русский язык как дополнительный, и оккупанту не за что будет уцепиться.
ВосставшийИзБана    07.02.2020, 11:56
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Тут вопрос не в преподавании, а о внедрении русского языка во все сферы жизни. О двойном документообороте, дублировании всего и вся.
KIBARG    07.02.2020, 12:02
Оценка:  +3
KIBARG
Так пусть у себя внедрят украинский) Двойные стандарты не позволят. На московии украинские библиотеки позакрывают, и будут негодовать почему же у нас русский "притесняют".
Рики    07.02.2020, 11:36
Оценка:  +3
Рики
Также почему чистятся комментарии , не нарушающие политику комментирования сайта ?
ВосставшийИзБана    07.02.2020, 11:35
Оценка:  +5
ВосставшийИзБана
Меня удивляет ситуация в Украине. Вот у наших соседей поляков даже и в мыслях нет такого, чтобы кто-то навязывал им русский вторым государственным. Этого вообще нет в их понимании. Они не допускают глумления над своими государственными символами - гербом, флагом и гимном. А у нас все это делают
ВосставшийИзБана    07.02.2020, 11:36
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
наши так называемые народные избранники, которые цинично назвали себя слугами народа.
парень_Киев_27    07.02.2020, 11:36
Оценка:  -3
парень_Киев_27
А сколько в Польше русскоговорящих поляков? 50% есть?
Coюзник    07.02.2020, 11:37
Оценка:  -1
Coюзник
Типа в Украине 50% ... ну ті не загибай
ВосставшийИзБана    07.02.2020, 11:38
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Проблема не в количестве так называемых русскоговорящих. Потому что большая часть из них свободно владеет и русским, и украинским. Проблема в агрессивной политике Московии.
парень_Киев_27    07.02.2020, 11:39
Оценка:  -2
парень_Киев_27
Ну без ОРДЛО и КРЫМА 50% не будет. А до этого примерно половина населения Украины русскоговорящая.
Поедь на восток например. Там хоть кто то говорит на украинском?
ВосставшийИзБана    07.02.2020, 11:41
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
ордло - это мизерная часть Украины и она никак не влияет на общую статистику.
парень_Киев_27    07.02.2020, 11:43
Оценка:  -3
парень_Киев_27
ВосставшийИзБана, ок, много людей "двуязычные". Но очень много людей хотят, чтоб дети учились в русских школах например.
ВосставшийИзБана    07.02.2020, 11:47
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
А кто считал?
Coюзник    07.02.2020, 11:34
Оценка:  +2
Coюзник
Тульчанин ... хочу привести слова известного украинского "поета" Леся Подеревянского "відїбіться від нас"
ParisMA    07.02.2020, 11:33
Оценка:  -5
ParisMA
Полякова - тупое недоразумение! Научи мать твою ШАЛАВА, точнее дочь твою 14ти летнюю не светить писькой в объективы! Хочешь приличное государство? а взростила б*л*я*д*ь себе под стать! Конченное недоразумение!
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