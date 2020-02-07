Нужны деньги: Оржель объяснил, почему за газ платят те, кому он не нужен

Министр объяснил, откуда взялись платежки за доставку газа у тех, кто им вообще не пользуется.

Сегодня, 7 февраля, на Часе вопросов к правительству в Верховной Раде министр энергетики Алексей Оржель пояснил, откуда взялись платежки за доставку газа у граждан Украины, которые им вообще не пользуется. Об этом сообщает Страна.ua.

Читай также: Украина завершит отопительный сезон с избытком газа — Оржель

Так, народный депутат Лариса Билозир спросила его, почему люди, которые поставили себе дома твердотопливные котлы, платят за доставку газа, которым они не пользуются.

На что министр Оржель ответил, что это нужно для того, чтобы было давление в газовых сетях, поэтому всем “нужно платить деньги“.

Это логика третьего энергетического пакета, так это работает в Европе, - заявил Оржель.

Также министр подчеркнул, что без увеличения тарифов на транспортировку газа, тепла и воды “мы можем просто остаться без инфраструктуры“.

Напомним, ранее Оржель заявил, что это сделают, “чтобы не раздражать украинцев“, однако стоимость доставки газа по-прежнему нужно будет оплатить.

Читай также: Оржель назвал новую цену на газ для населения

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.