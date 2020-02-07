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Нужны деньги: Оржель объяснил, почему за газ платят те, кому он не нужен

Комментариев: 1
Министр объяснил, откуда взялись платежки за доставку газа у тех, кто им вообще не пользуется.
Министр энергетики Алексей Оржель
Министр энергетики Алексей Оржель
facebook.com/Алексей Оржель

Сегодня, 7 февраля, на Часе вопросов к правительству в Верховной Раде министр энергетики Алексей Оржель пояснил, откуда взялись платежки за доставку газа у граждан Украины, которые им вообще не пользуется. Об этом сообщает Страна.ua

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Так, народный депутат Лариса Билозир спросила его, почему люди, которые поставили себе дома твердотопливные котлы, платят за доставку газа, которым они не пользуются.

На что министр Оржель ответил, что это нужно для того, чтобы было давление в газовых сетях, поэтому всем “нужно платить деньги“.

Это логика третьего энергетического пакета, так это работает в Европе, - заявил Оржель.

Также министр подчеркнул, что без увеличения тарифов на транспортировку газа, тепла и воды “мы можем просто остаться без инфраструктуры“.

Напомним, ранее Оржель заявил, что это сделают, “чтобы не раздражать украинцев“, однако стоимость доставки газа по-прежнему нужно будет оплатить. 

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Теги: Оржель, Газ, Доставка, Платежки
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Комментариев (3)
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КимЧенПых    07.02.2020, 11:09
Оценка:  -2
КимЧенПых
эээ, ну вообще то люди ставили тт котлы для того чтобы не платить за газ, и давление газовых сетях им тоже не нужно.
Я конечно понимаю что вечернему кварталу до шоколадной комманды далеко, но такие косяки, как продать собаку и накинуть левого бабла на газ - плавненько приближают к рейтингу Пэдро.
SINOBI-LIFE    07.02.2020, 11:55
Оценка:  0
SINOBI-LIFE
Алень,что ты несёшь,ударился головой в детстве,как и все слуги урода???
КимЧенПых    07.02.2020, 12:17
Оценка:  0
КимЧенПых
не волнуйся, твой хряк уже откупился от уголовки
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