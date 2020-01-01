Обыски на 1+1: Баканова вызывают в Раду

Главу СБУ вызывают на внеочередное заседание комитета информполитики 10 февраля.

Главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова пригласили на заседании комитета Верховной Рады по вопросам информационной политики 10 февраля. Об этом в эфире программы "Право на владу" на 1+1 заявил председатель комитета, народный депутат от "Слуги Народа" Александр Ткаченко.

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На внеочередном заседании комитета будет поднят вопрос обысков, которые на телеканале 1+1 провела СБУ.



"Приглашаю на внеочередное заседание нашего комитета в понедельник. Мы позвали господина Баканова", - заявил Ткаченко.



Напомним, журналисты группы “1+1 медиа“ обратились за помощью к руководству страны в связи с обысками, проведенными Службой безопасности Украины.

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